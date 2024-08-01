哈瑪斯領袖遭暗殺 戰爭風險升

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在當地七月卅一日凌晨兩點，於伊朗首都德黑蘭遭空襲暗殺。哈瑪斯和其支持者伊朗歸咎以色列，伊朗最高領袖哈米尼表明有責任報仇，稱以國將遭「嚴厲懲罰」。

哈尼雅遇刺前幾小時，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特擊殺真主黨最高軍事指揮官舒庫爾，這些發展讓伊朗、哈瑪斯及真主黨與以色列爆發區域戰爭的風險大為升高。

伊朗革命衛隊證實，哈尼雅出席伊朗新總統裴澤斯基安就職典禮的數小時後遇害。哈尼雅原居卡達，遇襲時正待在德黑蘭北部一處特別住所。伊朗與中東媒體引述消息人士報導，哈尼雅和一名隨扈遭飛彈襲擊喪生。

哈瑪斯發表聲明，表示「絕不善罷干休」，哈尼雅身亡會將戰鬥帶往新層次，在整個中東衍生重大惡果。裴澤斯基安說，伊朗會捍衛領土並讓攻擊者後悔自身懦弱行徑。

伊朗可能直接攻擊以色列作為報復。今年四月，以軍空襲敘利亞伊朗使館造成兩名伊朗軍官等十多人喪生，伊朗隨後以三百多枚飛彈與無人機攻擊以色列。

以色列並未承認動手暗殺哈尼雅。以色列政府發言人門賽爾說，不會對這起特定事件置評。以方通常不會評論其情報機構摩薩德從事的暗殺或對他國的襲擊。

以國國防部長葛朗特辦公室發布聲明，但未提及哈尼雅被殺，而是對以軍七月卅日空襲黎巴嫩、擊殺當地親伊朗武裝團體真主黨高階指揮官舒庫爾表示，以色列不希望戰爭升級，「但我們正為各種可能性做準備」。

哈尼雅是伊朗親密盟友，如今在德黑蘭遇害將迫使伊朗反擊，伊朗在中東的諸多代理人團體，如真主黨、葉門青年運動和數個伊拉克武裝團體也可能報復攻擊以色列。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯譴責擊殺哈尼雅是懦弱行為、危險的事態發展。

中國大陸外交部發言人林劍說，堅決反對並譴責暗殺，對此事可能導致中東局勢動盪深感憂慮；中方一貫主張以談判對話解決爭端，加薩應盡快全面永久停火。俄羅斯、土耳其和伊拉克也譴責暗殺行為。

白宮並未立即回應哈尼雅遭暗殺。美國國務卿布林肯說，美國對此事「不知情也未參與」。美國國防部長奧斯丁說，中東地區戰事擴大並非無可避免，如果以色列遇襲，美國將協防。

卡達外交部說，總理穆罕默德已和布林肯通話，討論繼續推動加薩停火。