外交門面 哈尼雅被視為溫和派

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅七月卅一日在伊朗首都德黑蘭遇襲喪生，他長期擔任哈瑪斯政治局主席，被視為溫和派人物，在談判停火的持續外交努力上，角色至關重要。

衛報報導，哈尼雅一九六三年生於加薩走廊的夏堤難民營，大學時加入哈瑪斯前身的政治團體，活躍於當地政治與抗議活動。哈瑪斯於一九八七年第一次巴勒斯坦大起義時成立，他投身其中，多次被以色列逮捕入獄，一九九二年與其他哈瑪斯領導人一起遭流放。

哈尼雅一年後返回加薩走廊，成為哈瑪斯創始人雅辛門生，二○○三年當上雅辛的親信助手。攝於雅辛加薩住所的照片顯示，哈尼雅將電話拿到幾乎完全癱瘓的雅辛耳邊，讓他可以參加對話；雅辛在二○○四年遭以色列暗殺。

哈尼雅是哈瑪斯政治議程的早期倡導者，二○○六年哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉贏得最多席次，他一度成為自治政府總理，以軍撤出與哈瑪斯接管加薩走廊後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯於二○○七年將他解職。

哈尼雅擔任哈瑪斯在加薩的最高領導人長達十年，二○一七年獲選為政治局主席，隨後離開加薩流亡卡達。從那時開始，外界稱他為哈瑪斯的政治和外交門面，一直致力與中東各國建立關係。

美國國務院二○一八年指名哈尼雅是恐怖分子，稱他是「武裝鬥爭的支持者，包括針對平民」，並指哈瑪斯的活動導致「估計十七名美國人死於恐攻」。儘管如此，哈尼雅仍被視為與加薩強硬派人物溝通的關鍵管道。

哈尼雅的三個兒子和四個孫子四月十日因以色列空襲而命喪加薩，他當時曾經表示，這次的空襲不會改變哈瑪斯的目標，包括要求永久停火並讓流離失所的巴人返回家園，「我們所有人和加薩所有家庭都用血付出慘痛代價，我是其中一個」。