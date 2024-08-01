哈尼雅遇害 美稱不知情、未參與

親伊朗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅七月卅一日在伊朗德黑蘭遭暗殺，不僅危及以色列與哈瑪斯近期停火協議磋商前景，也暴露伊朗一大維安漏洞。以哈重要斡旋國卡達已抨擊哈尼雅遇害是醜惡犯罪，恐讓中東形勢升級，美國國防部長奧斯丁則說，中東戰爭擴大並非不可避免，會致力讓局勢降溫。

紐約時報報導，以哈本來接近達成停火協議，要結束將近十個月的加薩戰事，但哈尼雅身亡前不到一天，以色列已空襲擊殺同樣受伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨高階指揮官舒庫爾，報復真主黨先前火箭攻擊以色列占領的戈蘭高地造成十二名兒童及青少年喪生。

紐約時報指出，現在以色列不只面臨哈瑪斯、真主黨潛在回擊，還可能要應對伊朗出手。

美國官員上周才稱以哈停火協議正取得進展，協商人員之一的哈尼雅如今卻被殺。卡達總理穆罕默德在社群媒體Ｘ指出，哈尼雅之死恐危及停火協商。他說，會談持續之際，卻有政治暗殺和持續鎖定加薩平民的攻擊，「我們要問：當一方暗殺另一方談判人員，調停如何成功？」

美國防長奧斯丁七月卅一日在菲律賓說，相信永遠存在外交的空間和機會，美方會竭力確保衝突不會蔓延中東。美國國務卿布林肯同日到訪新加坡時說，美方事先「不知道也未參與」暗殺哈尼雅，並說加薩達成停火仍是要務。

此事將重創拜登政府威信。拜登總統五月底親自在白宮提出以哈三階段停火方案，七月中還聲稱以哈都已原則上同意，如今拜登退選成為跛鴨總統不過十天，哈瑪斯談判要角哈尼雅就遭暗殺，布林肯聲稱事先不知情，令人質疑拜登如今對以色列還有多少影響力，以及他剩餘任期內以哈是否有可能停火。

美聯社指出，哈瑪斯可能退出以哈停火和人質釋放談判。一名致力避免以黎形勢升溫的西方國家外交官私下透露，黎巴嫩、伊朗連日遇襲，已幾乎扼殺加薩停火希望，並可能把中東推向「毀滅性區域戰爭」。一些以色列民眾則擔心仍在哈瑪斯手上的以色列人質安危。

哈尼雅喪命的地點也具重要性。他以卡達為據點，以色列和卡達有非正式關係，以方至今未曾攻擊卡達境內哈瑪斯領袖，但哈尼雅卻在出席伊朗新總統就職典禮後於德黑蘭被殺。

紐時指出，伊朗未能在首都保護盟友的安全，堪稱嚴重安全紕漏。

哈尼雅死前幾小時才與伊朗最高領袖哈米尼會晤，這也令人憂心伊朗高階領袖的安全，以及以色列鎖定伊朗高層的能力。

伊朗最高國家安全委員會七月卅一日已在哈米尼府邸召開緊急會議。

以色列近年已在伊朗執行數起高調暗殺，引發伊朗警覺並促使其整頓維安。