不僅哈尼雅！這些哈瑪斯領袖遭以色列暗殺 衝突升級中東無寧日

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯表示，哈瑪斯領袖哈尼雅今天凌晨在伊朗遭暗殺身亡。在以色列仍在對加薩走廊用兵、與黎巴嫩真主黨的衝突惡化之際，此事引發區域緊張情勢恐更廣泛升級的疑慮。

路透社報導，以色列想要藉此展現它想在任何地方拿下誰，就可以拿下誰。自從1987年第一次巴勒斯坦起義期間成立以來，哈瑪斯（Hamas）領袖或重要成員屢遭以色列暗殺或暗殺未遂。

成立兩年後，哈瑪斯首度對以色列軍事目標發動攻擊，包括綁架和殺害兩名以色列士兵。

路透社整理曾遭中東最強大、最精良的軍隊以色列軍隊鎖定為攻擊目標的巴勒斯坦領袖和重要成員。清單如下：

●艾雅希（Yahya Ayyash）

綽號「工程師」（The Engineer）的艾雅希，是神出鬼沒的伊斯蘭主義激進分子，曾經策劃一波巴勒斯坦自殺炸彈攻擊，1996年1月5日在還是由巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）統治的加薩走廊遭到暗殺身亡。當時他拿在手上的行動電話爆炸。

●馬夏艾（Khaled Meshaal）

1997年以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令毒殺哈瑪斯領袖馬夏艾，特工在他位於約旦首都安曼的辦公室外街道強行為他注射毒藥，約旦國王胡笙（King Hussein）大為光火，揚言不給解藥就要絞死殺手，並廢止與以色列的和平條約。

以色列不但交出解藥，還同意釋放哈馬斯精神領袖亞辛（Ahmed Yassin）。毒殺行動失敗反而讓馬夏艾聲名大噪，但是亞辛7年後仍遭暗殺身亡。

●亞辛

四肢癱瘓的亞辛是哈瑪斯共同創辦人，2003年曾經在加薩走廊逃過以色列暗殺。以色列2004年3月22日又在亞辛離開加薩巿（Gaza City）的清真寺時，從直升機發射飛彈予以狙殺。

他的死在巴勒斯坦自治區和毗鄰的穆斯林世界引發普遍抗議和嚴厲譴責，加薩走廊數以千計巴勒斯坦人高喊復仇，揚言「讓以色列家家戶戶血債血還」，這是以巴衝突一次顯著升級。

●藍提希（Abdel Aziz al-Rantisi）

藍提希繼亞辛成為哈瑪斯領袖後不久就遇刺身亡。2004年4月17日，以色列直升機對加薩巿一部汽車發射飛彈，將他擊斃。哈瑪斯領導層於是轉入地下活動，藍提希繼任者身分也不公開。

●哥爾（Adnan al-Ghoul）

哈瑪斯武器專家、軍事部門二號人物哥爾有「卡薩姆（Qassam）火箭之父」稱號。2004年10月21日命喪以色列對加薩巿的空襲行動。以色列城鎮經常遭到這種火箭攻擊。

●拉揚（Nizar Rayyan）

伊斯蘭教士拉揚被外界普遍視為哈瑪斯立場最強硬政治領袖之一，曾呼籲恢復對以色列境內發動自殺攻擊。2009年1月1日他和4名妻子其中兩人及7名子女，一起命喪賈巴利亞（Jabalya）難民營的炸彈攻擊。

哈瑪斯內政部長賽亞姆（Saeed Seyyam）同月15日也在以色列對加薩走廊的空襲行動中喪生。

●艾魯里（Saleh al-Arouri）

以色列無人機今年1月2日對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶（Dahieh）發動炸彈攻擊，哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）遇害。艾魯里是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-QassamBrigades）的創始人之一。

●哈尼雅（Ismail Haniyeh）

哈瑪斯宣布，哈尼雅今天凌晨在伊朗遭到暗殺。他出席伊朗新任總統宣誓就職儀式，數小時後遇刺。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）證實死訊，並表示正在調查此事。

伊朗媒體報導，他當時下榻「首都德黑蘭北區一處退伍軍人特別住所」。伊朗Nournews網站報導，那個住所遭到空射飛彈襲擊。