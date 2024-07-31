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哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺喪命 美國務卿布林肯：美方不知情也未參與
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅遇刺喪命。美國國務卿布林肯今天表示：「我們（事前）不知情，也未參與這件事。」並呼籲停火和讓人質返家至關重要。
布林肯（Antony Blinken）訪問新加坡，期間會見新加坡總理黃循財、國務資政李顯龍和外交部長維文（Vivian Balakrishnan）。
哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命。布林肯接受亞洲新聞台（Channel News Asia）訪問時談及此事。他表示，美國「（事前）不知情，也未參與這件事」。
布林肯說，停火和讓人質返家至關重要，美國將持續努力實現這個目標。「至關重要的是，希望事情能走上更好的道路，實現更持久的和平及更持久的安全。」
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）證實哈尼雅遇襲喪命，並表示正對此進行調查。哈尼雅昨天剛出席伊朗新任總統宣誓就職儀式。
布林肯下午出席與新加坡外交部無任所大使陳慶珠（Chan Heng Chee）的座談會，聚焦促進印太地區安全與繁榮等議題。
提及產業供應鏈，布林肯說，如果貿易要蓬勃發展並有所成長，供應鏈應具有韌性。因此，美國持續努力強化供應鏈韌性。
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