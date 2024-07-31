85名病患移轉至阿聯 加薩戰爭後最大醫療撤離行動

世界衛生組織（WHO）表示，昨天有85名在加薩（Gaza）的病患移轉至阿拉伯聯合大公國，這是加薩自去年10月爆發戰爭以來最大的醫療撤離行動。

法新社報導，世衛組織表示，撤至阿聯的重傷及生病病患包括35名孩童及50名成年人，他們在63名家庭成員和照護人員的陪同下撤離。

世衛向法新社證實，這是加薩戰爭爆發後，病患移轉人數最多的一次行動。

他們從加薩經由克瑞沙洛關卡（Kerem ShalomCrossing）到以色列，然後前往以色列南部城市埃拉特（Eilat）附近的拉蒙機場（Ramon airport），再從當地搭機飛往阿布達比（Abu Dhabi）。

世衛表示，85名病患中的53人有癌症，其中包括4名孩童；20人受傷；3人有血液相關疾病，其中包括地中海貧血；2人有范可尼氏貧血（Fanconianemia）；3人有先天性疾病；其餘病患則分別有神經系統疾病、心臟疾病、肝臟疾病及腎功能衰竭。