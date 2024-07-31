85名病患移轉至阿聯 加薩戰爭後最大醫療撤離行動
世界衛生組織（WHO）表示，昨天有85名在加薩（Gaza）的病患移轉至阿拉伯聯合大公國，這是加薩自去年10月爆發戰爭以來最大的醫療撤離行動。
法新社報導，世衛組織表示，撤至阿聯的重傷及生病病患包括35名孩童及50名成年人，他們在63名家庭成員和照護人員的陪同下撤離。
世衛向法新社證實，這是加薩戰爭爆發後，病患移轉人數最多的一次行動。
他們從加薩經由克瑞沙洛關卡（Kerem ShalomCrossing）到以色列，然後前往以色列南部城市埃拉特（Eilat）附近的拉蒙機場（Ramon airport），再從當地搭機飛往阿布達比（Abu Dhabi）。
世衛表示，85名病患中的53人有癌症，其中包括4名孩童；20人受傷；3人有血液相關疾病，其中包括地中海貧血；2人有范可尼氏貧血（Fanconianemia）；3人有先天性疾病；其餘病患則分別有神經系統疾病、心臟疾病、肝臟疾病及腎功能衰竭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言