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包含醫務人員和病人…加薩囚犯遭以秘密關押 水刑、放狗恐構成酷刑

中央社／ 日內瓦31日綜合外電報導
聯合國表示，於加薩戰爭期間遭到以色列拘禁的巴勒斯坦人，在很大程度上被秘密關押，部分案例所受待遇可能構成酷刑。路透社
聯合國表示，於加薩戰爭期間遭到以色列拘禁的巴勒斯坦人，在很大程度上被秘密關押，部分案例所受待遇可能構成酷刑。路透社

聯合國今天表示，於加薩戰爭期間遭到以色列拘禁的巴勒斯坦人，在很大程度上被秘密關押，部分案例所受待遇可能構成酷刑。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在報告中指出，從去年10月7日這一波以巴衝突開始以來，包括醫務人員、病人、居民和被俘虜戰士在內，已有數千名巴勒斯坦人遭從加薩走廊帶往以色列，「通常被綁手和蒙眼」，另有數千人被囚禁在約旦河西岸（West Bank）和以國境內。

OHCHR表示，巴勒斯坦人通常遭到秘密關押，沒有被告知遭到拘留的理由，也沒有尋求律師協助或取得有效司法審查的途徑。

OHCHR報告發現，在被關押的民眾當中，至少53人已經喪命。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示：「我辦公室和其他實體蒐集的證詞指向一系列駭人聽聞行為，諸如對囚犯施以水刑和放狗攻擊等，公然違反國際人權法和人道法。」

圖克呼籲衝突各方展開停戰，確保充分尊重國際法並就違犯和侵害追究責任。

根據加薩衛生部，以色列報復性軍事行動至少已經造成3萬9400人喪命，但並沒有提供平民和激進分子死亡情況的細節。

人權 以巴衝突 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 聯合國

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