「哈尼雅的血將致以滅亡」哈瑪斯首腦遇刺身亡 中東地區震盪不安

（德國之聲中文網）極端伊斯蘭哈瑪斯的政治領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡的消息，在中東地區引起震盪。該恐怖組織稱，哈尼雅在伊朗首都德黑蘭的住所遭受以色列襲擊身亡。以色列方面目前並未對此予以證實。伊朗則對襲擊作出強烈譴責。伊朗外交部發言人稱，哈尼雅的血將導致以色列滅亡。巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯譴責對哈尼雅的殺害是「懦夫行為」，並稱這是一個「危險的事態發展」。

就在哈尼雅遇襲身亡的消息前數小時，以色列對黎巴嫩首都貝魯特一處郊區發動空襲，以軍方稱，什葉派武裝真主黨一名高級指揮官舒克（Fuad Schukr）在襲擊中死亡。真主黨迄今尚未證實這一消息。以軍方稱，舒克為上周六戈蘭高地遭火箭彈襲擊負責，當時造成12名少年兒童死亡。相關訊息無法得到獨立確認。

真主黨與哈瑪斯結盟，而兩者都得到伊朗的支持。自哈瑪斯去年10月7日對以色列發動恐怖襲擊以來，真主黨對哈瑪斯予以聲援，襲擊以色列北部的目標。真主黨稱，只有加薩停火，他們才會停止襲擊。而如今，真主黨稱，哈尼雅之死將帶來對以色列更多的反抗。他的死亡將讓「各個戰場的武裝鬥士」更團結地作戰，並「加強其反抗猶太復國主義敵人的意志」。

土耳其對哈尼雅遇襲身亡作出強烈譴責，指責以色列試圖掀起一場地區戰爭。土耳其外交部聲明稱，哈瑪斯的海外領導人是被「卑鄙的襲擊」殺害的。聲明稱，以色列的目標是將加薩戰爭擴大到整個地區。

以色列希望消滅哈瑪斯整個領導層

去年10月7日哈瑪斯等加薩地帶極端分子向以色列發動恐怖襲擊、導致1200人死亡後，以總理內唐亞胡曾誓言，將消滅哈瑪斯領導層。

兩名以色列右翼民族主義部長對哈尼雅之死作出回應。文化遺產部長埃利亞胡（Amichai Elijahu）在X平台上寫道：「哈尼雅之死讓世界好了一點點。」

據報導，多年來，哈瑪斯政治局主席哈尼雅與部分家人在卡達過著奢侈的生活。他自2017年成為被視為哈瑪斯最高決策機構的政治局主席。哈尼雅被認為是哈瑪斯「更廣泛」的領導人，辛瓦（Jihia al-Sinwar）則是加薩地帶的領導人。哈瑪斯稱，今年4月，以色列對加薩地帶的一次空襲中，哈尼雅的三個兒子和四個孫輩被打死。

哈尼雅是加薩戰爭爆發10個月以來被殺死的最高級別的哈瑪斯領導人。他的死亡可能讓卡達、埃及和美國斡旋的停火間接談判更為困難。伊朗外交部發言人稱，對哈尼雅的襲擊將進一步加強巴勒斯坦反抗陣線與伊朗的關係。

北京做出譴責

大陸外交部發言人林劍表示，「高度關注有關事件，堅決反對並譴責暗殺行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動蕩深感憂慮」。他表示，陸方一貫主張通過談判對話解決地區爭端，加薩應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。

大陸表示在中東衝突持中立立場，致力於結束戰爭。不過，對於哈瑪斯等組織去年10月7日在以色列的血腥屠殺，北京並未作出明確譴責。哈瑪斯的恐怖襲擊引發以色列對加薩地帶發動軍事攻勢。

就在上周，巴勒斯坦14個派別在北京聚集，其中包括哈瑪斯。與會代表簽署一份加強巴勒斯坦統一的約定，目標是建立臨時民族和解政府。

（德新社）

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