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哈瑪斯溫和派領袖哈尼雅伊朗遇害亡 7兒孫也命喪以色列空襲

中央社／ 杜拜/倫敦30日綜合外電報導
在伊朗遇刺身亡的「哈瑪斯」領袖哈尼雅是加薩戰火延燒之際，哈瑪斯措詞強硬的國際外交代表。 美聯社
在伊朗遇刺身亡的「哈瑪斯」領袖哈尼雅是加薩戰火延燒之際，哈瑪斯措詞強硬的國際外交代表。 美聯社

伊朗遇刺身亡的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），是加薩戰火延燒之際哈瑪斯措詞強硬的國際外交代表，他的3個兒子和4個孫子命喪以色列空襲。

儘管哈尼雅措詞強硬，但與加薩內部哈瑪斯（Hamas）更強硬派成員相比，他仍被許多外交人士視為溫和派。

哈尼雅2017年被任命哈瑪斯領袖，往返土耳其和卡達首都杜哈（Doha）間，擺脫被封鎖的加薩走廊的旅行限制，使他能夠擔任停火談判中的談判代表，或與哈瑪斯盟友伊朗商談。

哈瑪斯戰士去年10月7日對以色列發動突襲不久後，哈尼雅便在總部位於卡達的半島電視台（AlJazeera）宣告，阿拉伯國家與以色列簽署的所有正常化協議都不會結束這場衝突。

以色列對哈瑪斯襲擊的反應是採取軍事行動。根據加薩衛生當局說法，截至目前為止，這場軍事行動已造成加薩境內超過3萬5000人喪命。

哈瑪斯表示，哈尼雅的3個兒子哈齊姆（Hazem）、艾密爾（Amir）和穆罕默德（Mohammad）今年4月10日在以色列空襲中座車遭擊中喪命，他的3個孫女和1個孫子也在這場攻擊中遇害。

以色列宣稱哈尼雅的兒子都是哈瑪斯的戰士，對此哈尼雅予以否認，被問及兒孫之死是否會影響休戰談判時，哈尼雅表示「巴勒斯坦人民的利益凌駕一切之上」。

儘管哈尼雅在公開場合措辭強硬，但與加薩內部更為強硬的聲音相比，阿拉伯外交人士和官員認為他相對務實。

哈尼雅和他的前任哈瑪斯領袖馬夏艾（KhaledMeshaal），一方面向以色列軍方撂話稱以軍會發現自己「淹沒於加薩的沙子裡」，一方面又在中東地區來回穿梭，就卡達居中斡旋與以色列停火的協議進行談判，協議內容包括用以色列監獄中的巴勒斯坦人交換以色列人質，以及為加薩提供更多援助。

以色列 伊朗 卡達 哈瑪斯 巴勒斯坦

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