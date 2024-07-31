哈瑪斯首腦哈尼雅遭伊朗境外飛彈擊殺 德黑蘭罕見急召國安會議

以色列時報報導，親真主黨的黎巴嫩媒體al Mayadeen引述伊朗消息人士指出，哈瑪斯最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）是遭到來自伊朗境外的飛彈擊中身亡。

消息人士稱，該枚飛彈並非發射自伊朗境內。

紐約時報引述兩名伊朗官員表示，伊朗罕見召開最高國家安全委員會，商討哈尼雅之死。報導表示，該委員會只有遭遇「異常狀況」才會舉行。

另外，消息指出，革命衛隊負責調度伊朗代理人組織的聖城部隊指揮官加尼（Esmail Ghaani）也在會議中。

除此之外，紐時指出，遇襲地點在德黑蘭非常值得注意。近年，哈尼雅多半落腳與以色列有非正式外交的卡達。而以哈開戰以來，以色列也沒有選在卡達刺殺任何哈瑪斯首領。

隨著哈尼雅之死，以哈戰爭的停火談判料將陷入停擺。

伊朗革命衛隊與哈瑪斯在31日聲明，哈尼雅30日於伊朗出席新任總統就職典禮，31日上午與一名隨扈在德黑蘭住處遇襲身亡。哈瑪斯指控以色列是刺殺行動主使，目前以色列政府尚未發表官方評論，以色列軍方稍早稱哈尼雅之死不會改變前線防禦策略。