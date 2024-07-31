快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

首腦哈尼雅遇刺喪命 哈瑪斯矢言絕不善罷干休

中央社／ 加薩走廊31日綜合外電報導
哈瑪斯領袖哈尼雅。（路透）
哈瑪斯領袖哈尼雅。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命，哈瑪斯一名高官今天表示，他們「絕不善罷干休」。

哈瑪斯高階官員馬祖克（Musa Abu Marzuk）在聲明中說：「暗殺（哈瑪斯）領袖哈尼雅是懦夫行為，（哈瑪斯）絕不善罷干休。」

綜合法新社和路透社報導，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）今天也告訴記者說：「以色列暗殺哈尼雅是嚴重升級，目的在於瓦解哈瑪斯的意志。」

他強調，哈瑪斯會繼續走自己的道路，且對勝利充滿信心。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）證實哈尼雅遇襲喪命一事，並表示正在對此進行調查。哈尼雅昨天剛出席伊朗新任總統的宣誓就職儀式。

以色列當局並未立即發表評論，白宮也未立即回應置評要求。

哈尼雅遇刺身亡的消息，似乎削減了以哈針對加薩（Gaza）戰爭達成停火協議的可能性。

以色列 伊朗 哈瑪斯

延伸閱讀

以色列軍方就哈尼雅之死發表聲明！內唐亞胡政府惦惦 五角大廈回應了

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 德黑蘭被疑洩漏行蹤

#Breaking：哈瑪斯最高領導人哈尼亞在伊朗被擊斃

哈瑪斯首腦哈尼雅遭擊斃！赴伊朗參加總統就職典禮遇襲 凶嫌尚不明

相關新聞

哈瑪斯首腦哈尼雅遭伊朗境外飛彈擊殺 德黑蘭罕見急召國安會議

以色列時報報導，親真主黨的黎巴嫩媒體al Mayadeen引述伊朗消息人士指出，哈瑪斯最資深的首腦之一哈尼雅（Ismai...

以色列軍方就哈尼雅之死發表聲明！內唐亞胡政府惦惦 五角大廈回應了

紐約時報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首腦哈尼雅30日遇刺身亡，以色列至今尚未針對哈尼雅之死發表官方回覆，不過國防軍發表聲...

首腦哈尼雅遇刺喪命 哈瑪斯矢言絕不善罷干休

巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命，哈瑪斯一名高...

以色列報復攻擊貝魯特，聲稱擊斃真主黨指揮官

以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，以色列聲稱擊斃了黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr），他曾參與策劃1983年貝魯特軍營爆炸案，導致307人死亡。以色列此次攻擊是為了回擊真主黨，因為受以色列控制的戈蘭高地在上周末遭火箭攻擊殺死12名兒童，以方認定為真主黨犯下，但真主黨嚴正否認。以色列今年已是第二度攻擊貝魯特，自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近10個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，如今緊張程度是否繼續攀升，各方極為關注。

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 德黑蘭被疑洩漏行蹤

紐約時報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，哈瑪斯聲明指控以色列是幕後主使，而哈尼雅遇刺前幾個小時才會晤伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），引發伊朗高層洩漏哈尼雅行蹤的質疑。

哈瑪斯最高領導人已死！3個兒子4個孫子也被滅族

哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺，消息由伊朗革命衛隊率先公布。哈尼亞是為參加伊朗新任總統就職典禮而造訪德黑蘭，伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在落腳住處遭到攻擊，不過並未詳細說明哈尼亞具體死因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。