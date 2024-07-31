首腦哈尼雅遇刺喪命 哈瑪斯矢言絕不善罷干休
巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命，哈瑪斯一名高官今天表示，他們「絕不善罷干休」。
哈瑪斯高階官員馬祖克（Musa Abu Marzuk）在聲明中說：「暗殺（哈瑪斯）領袖哈尼雅是懦夫行為，（哈瑪斯）絕不善罷干休。」
綜合法新社和路透社報導，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）今天也告訴記者說：「以色列暗殺哈尼雅是嚴重升級，目的在於瓦解哈瑪斯的意志。」
他強調，哈瑪斯會繼續走自己的道路，且對勝利充滿信心。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）證實哈尼雅遇襲喪命一事，並表示正在對此進行調查。哈尼雅昨天剛出席伊朗新任總統的宣誓就職儀式。
以色列當局並未立即發表評論，白宮也未立即回應置評要求。
哈尼雅遇刺身亡的消息，似乎削減了以哈針對加薩（Gaza）戰爭達成停火協議的可能性。
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