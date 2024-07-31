首腦哈尼雅遇刺喪命 哈瑪斯矢言絕不善罷干休

以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，以色列聲稱擊斃了黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr），他曾參與策劃1983年貝魯特軍營爆炸案，導致307人死亡。以色列此次攻擊是為了回擊真主黨，因為受以色列控制的戈蘭高地在上周末遭火箭攻擊殺死12名兒童，以方認定為真主黨犯下，但真主黨嚴正否認。以色列今年已是第二度攻擊貝魯特，自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近10個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，如今緊張程度是否繼續攀升，各方極為關注。

2024-07-31 13:25