真主黨最高指揮官舒庫爾遭以擊斃 美曾懸賞捉拿人頭

以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。他一直是真主黨主要軍事人物之一。

路透社報導，以色列表示，據信60多歲的舒庫爾是真主黨最高階軍事指揮官，也是真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）規劃和指導戰時行動的顧問。

真主黨尚未就舒庫爾或他的狀況發表任何聲明。發生空襲後不久，黎巴嫩兩名安全部門消息人士表示，舒庫爾在位於哈瑞芮克（Haret Hreik）地區的真主黨舒拉委員會（Shura Council）附近遇襲，身受重傷。

真主黨消息人士稱，1982年以色列入侵黎巴嫩後，伊朗資助成立什葉派激進民兵組織真主黨，舒庫爾為創始成員之一。他也與這個組織已故軍事指揮官穆尼耶（Imad Mughniyeh）關係密切，穆尼耶於2008年在大馬士革遭暗殺。

美國表示，1983年位於貝魯特的美國陸戰隊軍營遭受炸彈攻擊，舒庫爾為核心人物之一，這起攻擊案導致241名美國軍事人員死亡，美國政府懸賞高達500萬美元捉拿他。

以色列軍方表示，他是27日在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）德魯士（Druze）村莊發動火箭攻擊的指揮官，這次攻擊造成12名兒童和青少年死亡，「多年來殺害了無數以色列人和外國人」。真主黨則否認與這場攻擊有任何關聯。

真主黨消息人士稱，穆尼耶被暗殺後，舒庫爾在真主黨中變得更加重要。美國將舒庫爾列入恐怖分子通緝名單，他遭控策劃對西方勢力發動攻擊。