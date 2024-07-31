快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真主黨最高指揮官舒庫爾遭以擊斃 美曾懸賞捉拿人頭

中央社／ 貝魯特30日綜合外電報導
以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾遭擊斃。 路透
以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾遭擊斃。 路透

以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。他一直是真主黨主要軍事人物之一。

路透社報導，以色列表示，據信60多歲的舒庫爾是真主黨最高階軍事指揮官，也是真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）規劃和指導戰時行動的顧問。

真主黨尚未就舒庫爾或他的狀況發表任何聲明。發生空襲後不久，黎巴嫩兩名安全部門消息人士表示，舒庫爾在位於哈瑞芮克（Haret Hreik）地區的真主黨舒拉委員會（Shura Council）附近遇襲，身受重傷。

真主黨消息人士稱，1982年以色列入侵黎巴嫩後，伊朗資助成立什葉派激進民兵組織真主黨，舒庫爾為創始成員之一。他也與這個組織已故軍事指揮官穆尼耶（Imad Mughniyeh）關係密切，穆尼耶於2008年在大馬士革遭暗殺。

美國表示，1983年位於貝魯特的美國陸戰隊軍營遭受炸彈攻擊，舒庫爾為核心人物之一，這起攻擊案導致241名美國軍事人員死亡，美國政府懸賞高達500萬美元捉拿他。

以色列軍方表示，他是27日在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）德魯士（Druze）村莊發動火箭攻擊的指揮官，這次攻擊造成12名兒童和青少年死亡，「多年來殺害了無數以色列人和外國人」。真主黨則否認與這場攻擊有任何關聯。

真主黨消息人士稱，穆尼耶被暗殺後，舒庫爾在真主黨中變得更加重要。美國將舒庫爾列入恐怖分子通緝名單，他遭控策劃對西方勢力發動攻擊。

以色列 美國 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列遭襲想報復真主黨 但避免引發中東全面戰爭

以色列遭大轟炸 與真主黨開戰一觸即發

以色列國防部獲准反擊真主黨 交總理內唐亞胡決定「方式與時機」

奧運籃球／南蘇丹奪奧運歷史首勝 賽前播錯國歌激發鬥志

相關新聞

哈瑪斯首腦哈尼雅遭擊斃！赴伊朗參加總統就職典禮遇襲 凶嫌尚不明

紐約時報報導，伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的最資深首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭...

夜襲轟炸！以色列擊殺真主黨最資深指揮官 嗆「沒有以軍到不了之處」

路透報導，以色列30日空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊殺真主黨內最資深的指揮官蘇克爾（Fuad Shukr），同時造成3名平民死...

哈瑪斯最高領導人已死！3個兒子4個孫子也被滅族

哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺，消息由伊朗革命衛隊率先公布。哈尼亞是為參加伊朗新任總統就職典禮而造訪德黑蘭，伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在落腳住處遭到攻擊，不過並未詳細說明哈尼亞具體死因。

真主黨最高指揮官舒庫爾遭以擊斃 美曾懸賞捉拿人頭

以色列軍方空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。他一直是...

被孤立的訊號？納坦雅胡赴美演說，國際法庭認定以色列「非法占領」

全場聽眾起立熱烈鼓掌，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該心知肚明，這個掌聲並不真正代表來自四面八方的支持，反而意味著孤立的危機。

以色列遭襲想報復真主黨 但避免引發中東全面戰爭

以色列占領區戈蘭高地遭火箭襲擊，造成12名孩童喪生，黎巴嫩武裝團體真主黨恐面臨報復。2名以色列官員今天表示想要打擊真主黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。