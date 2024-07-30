快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

以色列軍隊撤離汗尤尼斯 居民重返破碎家園

中央社／ 汗尤尼斯30日綜合外電報導

數以千計巴勒斯坦民眾今天重返位於加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯、已成斷垣殘壁的家園。以色列部隊稍早終止長逾1週的入侵行動，並稱此舉是為阻止哈瑪斯重整旗鼓。

路透社報導，巴勒斯坦救援人員與平民穿梭在飽受烽火蹂躪的街頭，到處收集遺體並以毯子包裹，放置在汽車或驢車上，載運至太平間。

哈瑪斯（Hamas）當局的媒體辦公室指出，以軍長達8天、針對汗尤尼斯（Khan Younis）東部地區的攻擊行動共造成255名巴人喪生，逾300人受傷，還有至少30人至今仍下落不明。

以國軍方則說，以軍在本次行動中擊斃超過150名巴勒斯坦槍手、摧毀武裝分子藏匿的隧道，並繳獲一些武器。

以軍撤離後，巴勒斯坦民眾紛紛帶著拖車載運的隨身物品步行返家。許多人發現他們的住家變得千瘡百孔，甚至被夷為平地。

根據哈瑪斯媒體辦公室，以色列攻擊期間有超過300間民宅被毀，其中至少30間遇襲時還有人居住。

以哈戰爭迄今歷時10個月。目前以軍幾乎掃蕩了整個加薩地區，但過去數週又在據稱已根除哈瑪斯的地區再次發動攻勢。數以千計民眾別無選擇，只能被迫撤離，其中多數人先前就曾數度流離失所。

加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列遭大轟炸 與真主黨開戰一觸即發

為在當地「強力作戰」 以色列要求加薩南部城市民眾撤離

以色列總理在美國國會演講 裴洛西：史上最糟糕的一次

哈瑪斯與巴勒斯坦各派系簽民族團結宣言 以色列不滿

相關新聞

被孤立的訊號？納坦雅胡赴美演說，國際法庭認定以色列「非法占領」

全場聽眾起立熱烈鼓掌，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該心知肚明，這個掌聲並不真正代表來自四面八方的支持，反而意味著孤立的危機。

以色列遭襲想報復真主黨 但避免引發中東全面戰爭

以色列占領區戈蘭高地遭火箭襲擊，造成12名孩童喪生，黎巴嫩武裝團體真主黨恐面臨報復。2名以色列官員今天表示想要打擊真主黨...

以色列及真主黨即將開戰？多家航空取消或暫停往貝魯特航班

路透報導，多家航空公司憂心以色列即將反擊黎巴嫩武裝團體真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特航班。

以色列遭大轟炸 與真主黨開戰一觸即發

以哈衝突不只無法停戰，還將戰場擴大到黎巴嫩？以色列的戈蘭高地近日遭遇猛烈轟炸，造成12位青少年死亡，以色列判斷是由位於黎巴嫩的真主黨進行的攻擊，但遭到真主黨否認。真主黨因不滿以色列攻擊哈瑪斯，而對以色列北部邊境進行炮擊，雖然雙方先前避免正式開戰，但如今局勢看來相當危險。

以色列國防部獲准反擊真主黨 交總理內唐亞胡決定「方式與時機」

以色列占領區戈蘭高地27日遇襲，12名兒童與青年罹難，以色列與美國政府均歸咎於伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨所為。以色列...

厄多安：為助巴勒斯坦 土耳其可能進入以色列

土耳其總統厄多安今天表示，猶如之前在利比亞和外高加索的納戈爾諾．卡拉巴赫所為，土耳其也可能進入以色列。不過他沒有闡明自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。