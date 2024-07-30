以色列遭襲想報復真主黨 但避免引發中東全面戰爭
以色列占領區戈蘭高地遭火箭襲擊，造成12名孩童喪生，黎巴嫩武裝團體真主黨恐面臨報復。2名以色列官員今天表示想要打擊真主黨，但不願中東捲入全面戰爭。
另2名以色列官員表示，戈蘭高地（Golan Heights）邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）的德魯茲村（Druze）一處座足球場27日遭到火箭攻擊後，以色列正為可能持續幾天的戰鬥作準備。
以色列指控攻擊是伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）所為，但真主黨否認有任何關聯。
路透社詢問這4名要求匿名以色列官員，包括一位國防高層和一名外交人士，他們都未透露有關以色列報復計畫的進一步消息。
其中之一的外交消息來源表示：「預計不會導致全面戰爭…此刻這不符合我們的利益。」
以色列總理尼塔雅胡（Benjamin Netanyahu）今天視察27日遇襲地點後，他的辦公室發布聲明指出，「以色列不會、也不能就此作罷。我們會回應、嚴厲地回應。」
自從去年10月交火以來，以色列和真主黨似乎都在極力避免引發全面戰爭。
5名知情人士表示，美國正帶頭採取外交行動，阻止以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）或主要民用基礎設施。
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