以色列與真主黨衝突再升溫 情勢取決於加薩戰爭

以色列占領的戈蘭高地昨天遭到火箭彈攻擊，造成12名未成年人身亡，更令人擔心以色列與黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」全面開戰。雙方纏鬥多年，未來局勢很大程度上取決於加薩（Gaza）戰爭。

以色列與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）都曾表明希望避免全面開戰，但也隨時準備好迎戰。

以色列指控真主黨針對戈蘭高地（Golan Heights）的邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）發動火箭彈攻擊，造成一座足球場中12名兒童和青少年喪命。這是自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列以來，在以色列境內或併吞地區發生死亡人數最多的一次攻擊事件。

以色列今天揚言將痛擊真主黨，真主黨則否認攻擊。

路透社回顧以色列與真主黨多年糾葛：

雙方為何爭鬥？

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部社區，引爆加薩戰爭，真主黨作為哈瑪斯的盟友，翌日即開始與以色列交火，目的是支持以色列砲火下的巴勒斯坦人。

有伊朗撐腰的武裝團體組成「抵抗軸心」（Axis ofResistance）聯盟，一般認為其中以真主黨最為強大，這些區域內的團體也捲入了加薩戰爭。

真主黨一再表示，除非加薩停火，否則不會停止攻擊以色列。

以色列與真主黨之間的衝突雖與加薩有關，卻也有自己的脈絡。雙方曾多次交戰，最近一次是在2006年。

以色列長期視真主黨為邊界上的最大威脅，也一直對真主黨日益增強的火力和真主黨在敘利亞的布局深懷戒心。

真主黨的思想體系在很大程度上由與以色列的衝突所界定。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）於1982年資助成立真主黨，以打擊同年侵略黎巴嫩的以色列部隊，真主黨此後多年採行游擊戰術，導致以色列於2000年撤出黎巴嫩南部。

真主黨將以色列視為建立在巴勒斯坦被占領土地上的國家，不具正當性，並亟欲以色列消失。

目前為止有何影響？

當前衝突對雙方都已造成損害。

以、黎邊界兩側的數萬人被迫逃離家園。以色列空襲轟炸了真主黨在黎巴嫩南部活動的地區，並攻擊靠近敘利亞邊界的貝卡谷（Bekaa Valley）。

根據安全和醫療消息人士說法與路透社針對真主黨通報所做統計，以色列的攻擊已在黎巴嫩造成約350名真主黨戰士和上百名平民身亡，包括醫護人員、兒童和記者。

以軍表示，加上昨天的襲擊，自去年10月以來，因真主黨攻擊而死亡的平民人數增至23人，另有至少17名軍人喪命。

情況會惡化到什麼地步？

衝突可能演變到非常嚴重的程度。儘管目前敵對行為很激烈，一般認為這還算相對克制。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年12月警告，如果真主黨全面開戰，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）會變成第二個加薩。

真主黨曾表示，雖不尋求擴大衝突，但也準備好面對任何來犯的戰爭，目前也只動用了一小部分武力而已。

有辦法避免衝突惡化嗎？

這在很大程度上取決於加薩戰爭，相關各方迄今尚未就停火及釋放以色列人質達成協議。若達成加薩停火協議，將有助於黎巴嫩南部緊繃情勢迅速降溫。

真主黨曾表達有意達成一項對黎巴嫩有利的協議，但在以色列停止進攻加薩之前沒得談。

以色列也曾說，以方較傾向透過外交手段來恢復北部地區的安全，但也準備好採取軍事攻勢來達到相同目的。