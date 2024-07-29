以色列與真主黨情勢緊張 航空公司取消飛黎巴嫩航班

隨著以色列與黎巴嫩武裝團體「真主黨」間的緊張情勢逐漸升高，黎巴嫩首都貝魯特的機場取消或延宕了一些航班。黎巴嫩國營的中東航空公司表示，更動航班與保險風險因素有關。

路透社報導，一枚火箭彈27日攻擊以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights），造成12名兒童及青少年死亡，讓外界日益擔心伊朗支持的真主黨（Hezbollah）與以色列間的衝突可能升級為全面戰爭。

以色列安全內閣昨天批准當局針對這場攻擊作出回應。這是自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列並引發以哈戰爭後，在以色列及其占領地發生過最致命的攻擊，而真主黨否認與之有關。

以哈戰爭至今已延伸出多個戰線。

根據機場公告及航班追蹤應用程式Flightradar24，德國漢莎航空（Lufthansa）及子公司歐洲之翼航空（Eurowings）取消3個今天下午飛往貝魯特（Beirut）的航班。

Flightradar24顯示，土耳其航空（Turkish Airlines）也取消昨晚兩個航班。

土耳其廉航太陽快運航空（SunExpress）、土耳其航空子公司AJet、希臘航空公司愛琴海航空（AegeanAirlines）、衣索比亞航空（Ethiopian Air）和中東航空公司（Middle East Airlines）同樣取消了計劃今天降落於貝魯特的班機。

這些航空公司並未立即回應路透社的評論請求。

貝魯特－拉菲克．哈里里國際機場（Beirut-RaficHariri International Airport）是黎巴嫩唯一的機場，在該國內戰、與以色列過去的戰爭中都曾被當成目標，包括2006年真主黨與以色列的戰爭。