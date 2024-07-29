以色列及真主黨即將開戰？多家航空取消或暫停往貝魯特航班

以哈衝突不只無法停戰，還將戰場擴大到黎巴嫩？以色列的戈蘭高地近日遭遇猛烈轟炸，造成12位青少年死亡，以色列判斷是由位於黎巴嫩的真主黨進行的攻擊，但遭到真主黨否認。真主黨因不滿以色列攻擊哈瑪斯，而對以色列北部邊境進行炮擊，雖然雙方先前避免正式開戰，但如今局勢看來相當危險。

2024-07-29 11:37