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以色列遭大轟炸 與真主黨開戰一觸即發

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列北部近日遭火箭攻擊造成嚴重傷亡，外界擔心以色列與真主黨衝突擴大，恐讓中東局勢失控。（Wikimedia Commons）
以色列北部近日遭火箭攻擊造成嚴重傷亡，外界擔心以色列與真主黨衝突擴大，恐讓中東局勢失控。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

以哈衝突不只無法停戰，還將戰場擴大到黎巴嫩以色列的戈蘭高地近日遭遇猛烈轟炸，造成12位青少年死亡，以色列判斷是由位於黎巴嫩的真主黨進行的攻擊，但遭到真主黨否認。真主黨因不滿以色列攻擊哈瑪斯，而對以色列北部邊境進行炮擊，雖然雙方先前避免正式開戰，但如今局勢看來相當危險。

開戰以來最嚴重攻擊

根據《半島電視台》報導，以色列戈蘭高地近日傳出有火箭擊中海法大學足球場，導致12位青少年死亡，這是該地在以哈衝突爆發，真主黨隨後加入轟炸後，傷亡最多的攻擊事件。《CNN》提到，以色列認為是真主黨的火箭飛越邊境攻擊，但遭到真主黨否認。由於海法大學也是2006年以色列與真主黨開戰的主戰場，當地民眾對此仍顯餘悸猶存。

以色列與真主黨從去年10月就在邊境以飛彈、無人機互相轟炸，分別造成黎巴嫩至少450人死亡，其中約百人為平民；以方則有23位平民、17位軍人死亡，但由於這次衝突規模較大，外界擔心以色列也會大動作回擊，導致雙方衝突升溫。

但真主黨比起哈瑪斯還更頑強，據信共發射了15萬枚火箭與飛彈。

伊朗背後虎視眈眈

而且真主黨的背後有伊朗，而伊朗早因多位軍事將領與科學家遭到以色列情報局摩薩德或美軍刺殺，對以色列有強烈不滿，若與真主黨全面開戰，也會動搖以色列的根本。極右派的以色列總理納坦雅胡雖堅持要消滅哈瑪斯，但是否會與真主黨全面鬧翻仍有待觀察。

以哈衝突已經讓加薩走廊200多萬人口無家可歸，以色列與真主黨的轟炸也讓6萬以色列人流離失所。而納坦雅胡因為在國內的滿意度正在下降，也有分析擔心他為了轉移焦點，開啟與真主黨全面對抗的戰場，屆時中東地區的混亂只會一發不可收拾。

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