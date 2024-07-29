艾爾段：為助巴勒斯坦 土耳其可能進入以色列

土耳其總統艾爾段今天表示，猶如之前在利比亞和外高加索的納戈爾諾．卡拉巴赫所為，土耳其也可能進入以色列。不過他沒有闡明自己指的是什麼樣的干預？

路透社報導，向來對以色列在加薩的攻勢予以嚴辭抨擊的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在演講中先是盛讚土耳其國防工業，後來話鋒一轉開始談到這場戰爭。

他在黑海沿岸的故鄉里澤（Rize）會見執政的正義發展黨（AKP）成員時說：「我們必須非常強大，好讓以色列無法對巴勒斯坦做這些荒謬的事情。猶如我們進入納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）、猶如我們進入利比亞，我們也可能對他們做類似的事。」

他在電視播出的演說中提到：「沒有讓我們不能夠這樣做的理由…我們必須強大，好讓我們有能力採取這些作為。」

正義發展黨方面沒有回應置評請求；以色列暫未就此評論。

艾爾段似乎意指土耳其過去曾經採取過的行動。

土耳其2020年派軍事人員前往利比亞協助獲聯合國承認的全國團結政府（Government of National Accord）。土耳其支持利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在的黎波里的政府。

雖然否認對亞塞拜然在納戈爾諾．卡拉巴赫的軍事行動發揮任何直接作用，土耳其去年曾表示，將透過包括軍事訓練和軍事現代化在內的「各種手段」，助緊密盟友一臂之力。