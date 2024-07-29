以足球場遇襲12死 空襲黎巴嫩報復

以色列指稱，其占領區戈蘭高地一座足球場廿七日遭一枚伊朗製Falaq-1火箭襲擊，造成十二人喪生、約四十人受傷，死者介於十至廿歲。以色列總理內唐亞胡歸咎伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨所為，矢言讓真主黨付出慘痛代價。

以色列外長卡茲聲稱，這場大屠殺意味著真主黨已跨越所有紅線，以色列將做出相應反應，即將對真主黨及黎巴嫩發動「全面戰爭」。以軍宣稱，這是自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月發動突襲以來，以色列「境內」最慘重的一起平民傷亡事件。以色列國防部長葛朗特表明，將強力打擊敵人。

內唐亞胡已提前結束美國行，廿八日晚間六時（台灣時間當晚十一時）主持安全內閣會議。

以色列指稱，近卅枚火箭從黎巴嫩朝以色列而來，擊中該球場的一枚是從黎巴嫩南部村莊切巴附近發射，搭載五十公斤彈頭，如此重量非常罕見。以軍廿八日已深入黎境，空襲多個目標報復。

真主黨廿七日聲明，在以色列攻擊黎南後，該團體就對以軍陣地發動多起攻擊，但與該球場事件無關，以色列所做均屬虛偽指控。伊朗外交部發言人卡納尼提醒以色列，任何無知行動皆可能擴大區域不穩、不安全及戰爭範圍，以色列將為愚蠢行為導致難以預料的後果和反應付出代價。

阿拉伯及歐洲國家知情官員向華爾街日報說，美國官員已聯絡以、黎對口官員，並與伊朗交換訊息，以舒緩緊張。各方雖已表無意擴大衝突，但誤判可能性仍高。