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以色列、真主黨 緊張加劇
以色列當局表示，以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的一處足球場27日遭到黎巴嫩真主黨的火箭攻擊，儘管真主黨否認參與攻擊，以色列軍方仍在27日深夜空襲以色列在黎巴嫩境內的軍事目標，引發以色列與真主黨之間緊張急遽升高的憂慮。
以色列救護車服務部門表示，一枚從黎巴嫩發射的火箭彈，擊中位於邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）德魯茲村（Druze）的一座足球場，造成至少12人喪生，其中包括多名兒童，另有20多人受傷。
以軍表示，根據以色列國防軍（IDF）的情勢評估和掌握的情報，火箭彈是真主黨發射，外交部長卡茲（Israel Katz）更揚言，與黎巴嫩和真主黨的「全面戰爭」即將來臨。
真主黨則透過書面聲明駁斥表示，「伊斯蘭反抗運動（真主黨）與此事件絕對無關，並斷然否認這方面的所有虛偽指控」。
不過，以軍28日表示，27日深夜已出動戰機攻擊真主黨在黎巴嫩南部的目標，包括彈藥庫與恐怖主義基礎設施。以色列稍早對黎巴嫩發動攻擊，殺死四名武裝分子，隨後足球場遭到攻擊。
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