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戈蘭高地12年輕人喪生 布林肯：種種跡象表明 以國遇襲火箭彈來自真主黨

中央社／ 東京28日綜合外電報導
美國國務卿布林肯今天表示，「種種跡象」表明，黎巴嫩武裝團體真主黨是以火箭彈襲擊以色列占領區戈蘭高地、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。路透
美國國務卿布林肯今天表示，「種種跡象」表明，黎巴嫩武裝團體真主黨是以火箭彈襲擊以色列占領區戈蘭高地、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。路透

美國國務卿布林肯今天表示，「種種跡象」表明，黎巴嫩武裝團體真主黨是以火箭彈襲擊以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在日本告訴媒體記者：「種種跡象表明，那枚火箭彈確實來自真主黨（Hezbollah）。我們支持以色列保衛其公民免受恐怖攻擊的權利。」

以色列軍方表示，伊朗支持的真主黨昨天向德魯士族（Druze）城鎮邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）一座足球場，發射攜帶50公斤彈頭的伊朗製火箭彈，造成這些年輕人死亡。但真主黨否認發動這次攻擊。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天已從訪美行程返國，並迅速前往安全內閣會議討論這起事件。

尼坦雅胡辦公室發布聲明表示，「總理的飛機已降落以色列，目前正前往國防部」參與會議。

路透社報導，布林肯也表示，他不希望看到以色列北部邊境的衝突加劇。

布林肯在東京的記者會中表示：「我強調（以色列）保護公民的權利，以及我們確保他們能做到這一點的決心。但我們也不希望看見衝突加劇。我們不希望衝突蔓延。」

布林肯說，他為逝去的生命感到悲痛，並表示，達成以哈戰爭停火協議，將有助於緩和以色列與黎巴嫩邊境的情勢。

布林肯說：「幫助化解這場衝突非常重要，不僅要防止它加劇、蔓延，還要將衝突化解，因為在以色列與黎巴嫩兩國，都有很多人為此流離失所。」

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