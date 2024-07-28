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「越過所有紅線」…戈蘭高地遭襲擊12死 以色列怒控真主黨：蓄意向平民開槍

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導
以色列外交部今天說，黎巴嫩真主黨發射火箭彈攻擊以國占領區戈蘭高地的行動「已越過所有紅線」。圖為德魯茲少數民族的哀悼者參加了在以色列吞併的戈蘭高地Majdal Shams 村足球場遭火箭襲擊而喪生的12名兒童和青少年中的部分人的葬禮。美聯社
以色列外交部今天說，黎巴嫩真主黨發射火箭彈攻擊以國占領區戈蘭高地的行動「已越過所有紅線」。圖為德魯茲少數民族的哀悼者參加了在以色列吞併的戈蘭高地Majdal Shams 村足球場遭火箭襲擊而喪生的12名兒童和青少年中的部分人的葬禮。美聯社

以色列外交部今天說，黎巴嫩真主黨發射火箭彈攻擊以國占領區戈蘭高地的行動「已越過所有紅線」。以國將這次造成12名年輕人喪生的襲擊歸咎於真主黨，但真主黨否認與此有關。

法新社報導，以色列外交部發布聲明表示：「星期六的大屠殺代表真主黨（Hezbollah）跨越了所有紅線。這不是一支軍隊與另一支軍隊的戰鬥，而是一個恐怖組織蓄意向平民開槍的行徑。」

伊朗支持的黎巴嫩真主黨昨天宣稱，在以色列向黎巴嫩南部發動致命突襲後，對以色列軍事陣地進行了多次攻擊，但否認襲擊戈蘭高地（Golan Heights）城鎮邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）。

以色列外交部表示，「一枚伊朗火箭彈」造成「我們的男孩與女孩」死亡；並提到，「真主黨是唯一在軍火庫中擁有這型火箭彈的恐怖組織…以色列將行使自衛的權利與責任，對這起大屠殺作出回應」。

以色列軍方表示，這次火箭彈攻擊擊中邁季代勒沙姆斯的一座足球場，造成12名年齡介於10歲至20歲間的民眾喪生。

邁季代勒沙姆斯是一座德魯士族（Druze）城鎮，許多居民自1967年以色列從敘利亞手中奪取戈蘭高地以來，一直沒有接受以色列國籍。

路透社報導，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）已提前結束訪美行程，預計今天稍晚返抵以色列，並將在下午召開安全內閣會議，討論以色列的應對措施。

以色列軍方一名發言人稍早告訴媒體記者，鑑識結果顯示，該枚火箭彈是伊朗製造的Falaq-1火箭彈。真主黨昨天宣布發射了一枚Falaq-1火箭彈，聲稱其打擊目標是一座以色列軍事總部。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）前往邁季代勒沙姆斯視察並表示：「我們將對敵人進行強力打擊。」

伊朗今天則警告以色列，在黎巴嫩的任何新軍事「冒險」都可能導致「難以逆料的後果」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示：「猶太復國主義政權的任何無知行動，都可能擴大地區的不穩定、不安全和戰爭的範圍。」

他還說，以色列將為「這種愚蠢行為所造成難以逆料的後果和反應」付出代價。

以色列 伊朗 火箭 黎巴嫩

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