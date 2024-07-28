以色列軍火供應來自他們 美國、德國因軍援以國掀起何種爭議？

過去幾十年以來，美國一直是以色列最重要的軍火供應國。來自斯德哥爾摩和平研究所的數據顯示，從2019年至2023間，以色列進口軍火中的99%均來自美國和德國兩個國家，其中美國為69%，德國佔比則為30%。

哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊之前，美國平均每年向以色列出口大約30億美元的軍火。不過，從出口數額的絕對數來看，以色列並不是中東地區美國軍火的最大買家。過去五年當中，沙特阿拉伯在美國軍火出口中的佔比為15%，卡塔爾為8.2%，科威特為4.5%，而以色列則為3.6%。在以色列對加薩哈瑪斯武裝以及黎巴嫩真主黨民兵發起的軍事行動中，購自美國的戰鬥機扮演著重要的角色。除此之外，來自斯德哥爾摩和平研究所的數據還顯示，美國在去年年底還向以色列提供了數千枚制導武器和火箭炮。

以巴衝突中，美國為以色列提供了哪些武器？

在是否應向以色列提供重型炸彈的問題上，美國國內一直爭議很多。今年五月，拜登總統曾一度叫停向以色列提供2000磅級及500磅級重型炸彈的計劃。以軍的作戰方式以及加薩地帶大量平民的喪生，令美國政府一時顧慮重重。哈瑪斯控制之下的加薩衛生局公布的數字顯示，加薩地帶平民死亡數字已經高達38000人，不過，這一數據無法得到獨立證實。

一名美國高級官員對路透社表示：「無論是過去，還是現在，以軍是否會在拉法或加薩其他地區投擲兩千磅級重型炸彈，都是我們最為擔心的事情」。

儘管美國方面曾連續數周停止向以色列提供重型炸彈，但這並不妨礙美制武器仍在源源不斷地被運往以色列。路透社的一份報導稱，從爆發加薩軍事行動到今年六月底，美國共向以色列提供了至少14000枚2000磅級MK-84 炸彈、6500枚500磅炸彈、3000枚地獄火精確制導空對地導彈、1000枚掩體炸彈、2600枚小型空投炸彈和其他彈藥，並在2024年7月恢復了500磅級炸彈的交付。

MK84炸彈為何備受爭議？

重達2000磅的MK84炸彈是美軍武器庫中最大的常規自由落體炸彈之一。內置400多公斤TNT炸藥的這款炸彈破壞力極大，可以穿透混凝土和金屬結構。這種炸彈常用於對付重兵把守的目標或地下掩體。由於其爆炸半徑大、破壞力強，是否可以在人口稠密地區使用這種炸彈，一直是一個有爭議的話題。

德國向以色列提供了哪些武器？

去年，德國政府總共批准向以色列出口總價值為3.265億歐元的武器，其中防御設備佔3億歐元，戰爭武器則為兩千萬歐元。

據媒體報導，這批武器中包括三千套便攜式反坦克武器，五十萬發自動及半自動步槍子彈和各類引信及推進劑等。三億歐元防御設備中主要包括裝甲車、軍用卡車以及安全玻璃。

2023年上半年，德國政府批准的對以軍火出口僅為3850萬歐元，但2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊後，德國對以軍火出口開始大幅攀升。

去年11月，負責軍火出口的德國經濟部表示，鑑於以色列遭到恐怖襲擊，「對以軍火出口的申請將得以優先處理和優先審批」。而戰爭武器的佔比也從2022年的2％飆升至近6％。

隨著對以軍火出口的大幅增長，購買德國軍火的各國中，以色列排名已經躍居第七，但同購置德國軍火超過四十億的烏克蘭、以及超過十億歐元的挪威和匈牙利等國相比，以色列購置德國軍火的數量仍低很多。

德以在軍事高科技領域的合作

德國同以色列規模最大、耗資最多的軍備合作項目之一是海豚2級潛艇的研發。這款潛艇既有柴油動力，也擁有燃料電池動力，其姊妹潛艇INS Tanin和INS Rahav，目前已經在以色列海軍中服役，而最大型的海豚級潛艇 INS Drakon目前則仍在德國基爾的蒂森克虜伯海軍系統中接受檢測。

同前兩艘潛艇相比，INS Drakon的設計進行了大幅調整，其中包括炮塔區域。這款潛艇將配備導彈垂直發射系統，該裝置可能也可用於發射核導彈。近20年前，德以雙方就建造海豚2級潛艇達成原則性共識，而2023年底，德國聯邦安全委員會正式批准了建造INS Drakon 潛艇的項目。

對以軍備援助並非沒有爭議

過去多年以來，德國對以色列提供的軍備援助一直飽受爭議。今年四月，人權組織歐洲憲法及人權中心曾向柏林行政法庭提交緊急訴狀，要求叫停德國對以色列的軍火出口。

歐洲憲法及人權中心是以加薩地帶五名巴勒斯坦人的名義提起訴訟的，這五名原告的親屬在以軍發起的導彈襲擊中喪生。今年六月中旬，柏林行政法庭駁回了這一緊急訴狀，理由是德國政府批准對以軍火出口，符合德國現行法律以及德國的國際法義務。

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