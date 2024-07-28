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以色列戈蘭高地遇襲釀10死 以色列：全面戰爭將來臨

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導

以色列當局表示，以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的足球場遭到火箭攻擊，造成10人死亡。黎巴嫩武裝團體真主黨否認參與攻擊；以國外交部長則揚言，與黎巴嫩和真主黨的「全面戰爭」即將來臨。

路透社報導，以色列軍方宣布正準備就攻擊做出回應。這是自加薩衝突爆發以來，以色列或以色列併吞領土上最致命的一起攻擊。

以色列救護車服務部門表示，1枚從黎巴嫩發射的火箭彈擊中位於邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）德魯茲村（Druze）的1座足球場，造成10人死亡，其中包括多名兒童，另有13人受傷。

以軍表示，根據以色列國防軍（IDF）的情勢評估和掌握的情報，火箭彈是真主黨（Hezbollah）恐怖組織所發射。

新聞網站Axios報導，以色列外長卡茲（IsraelKatz）表示，以色列即將對真主黨和黎巴嫩發動「全面戰爭」。

卡茲表示，「真主黨今天的攻擊行動已跨越所有紅線，我們將做出相應反應。」

真主黨則透過書面聲明駁斥上述說法，「伊斯蘭反抗運動（真主黨）與此事件絕對無關，並斷然否認這方面的所有虛偽指控」。

以色列今天稍早對黎巴嫩發動攻擊，殺死4名武裝分子，隨後足球場遭到攻擊。黎巴嫩2名安全部門消息人士稱，在以軍對黎國南部卡法爾基拉（Kfarkila）攻擊中喪生的4名武裝分子隸屬於不同武裝團體，其中至少有1人是真主黨成員。

以色列在1967年的「六日戰爭」（Six Day War）從敘利亞手中奪取了大部分的戈蘭高地，後來吞併高地，但從未得到聯合國承認。

以色列 足球 黎巴嫩

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