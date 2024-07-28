加薩民防機構：汗尤尼斯地區170人因以色列攻擊喪生

加薩民防機構今天表示，自本月22日以來，以色列在加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）周邊的軍事行動已造成約170人死亡、數百人受傷。

加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「自以色列本週在甘尤尼斯地區展開軍事行動以來，已有大約170名烈士犧牲，還有數百人受傷」。

他指出，隨著以色列軍事行動持續進行，今天又有許多人再度流離失所，「問題是，這些居民能去哪裡？」

「所有看到甘尤尼斯局勢的人，都會看到成千上萬居民被迫待在地面、道路等不適合居住的地區。在別無選擇的情況下，他們隨時可能死亡」，還有許多人在學校裡尋求庇護，其中包括今天遭到以軍攻擊的學校。

根據加薩衛生部，迪爾巴拉（Deir El Balah）地區中部的部卡蒂賈（Khadija）學校今天遇襲，導致「30人喪生、100多人受傷」。

聯合國表示，自22日以軍針對甘尤尼斯發動攻勢以來，已有超過18萬巴勒斯坦人被迫逃離當地。