快訊

奧運柔道／敗部復活強碰天敵 楊勇緯拚銅牌有挑戰

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

為在當地「強力作戰」 以色列要求加薩南部城市民眾撤離

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導
以色列軍方今天發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區，好讓以軍能在當地進行「強力作戰」。圖／歐新社
以色列軍方今天發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區，好讓以軍能在當地進行「強力作戰」。圖／歐新社

以色列軍方今天發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區，好讓以軍能在當地進行「強力作戰」。

路透社報導，這場戰鬥凸顯以色列國防軍（IDF）面對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子的不斷抵抗，仍難以將其消滅。自從統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發以軍入侵加薩後，雙方戰鬥已持續9個多月。

以軍昨天表示，其部隊在汗尤尼斯（Khan Younis）與巴勒斯坦戰士交戰，摧毀對方數條地道和其他基礎設施。以色列尋求壓制持續發射迫擊砲攻擊其部隊的哈瑪斯武裝小隊。

根據加薩走廊衛生部說法，加薩已有3萬9000多人死於以色列的襲擊，但這個數字並未區分戰鬥和非戰鬥人員。

以色列官員則估計，已有約1萬4000名武裝團體戰士遭以軍擊斃或俘虜，包括來自哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織。在戰爭之初，以方預計這類武裝分子總數有2萬5000多名。

以色列軍方今天表示，這次撤離要求是透過多種媒介通知民眾，以降低平民所面臨的危險。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭

延伸閱讀

以色列總理在美國國會演講 裴洛西：史上最糟糕的一次

哈瑪斯與巴勒斯坦各派系簽民族團結宣言 以色列不滿

以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

停火協議觸礁之際…以色列空襲加薩走廊 至少60死

相關新聞

為在當地「強力作戰」 以色列要求加薩南部城市民眾撤離

以色列軍方今天發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專...

重申兩國方案 傅聰：加薩衝突停火談判不能沒有限期

中國常駐聯合國代表傅聰26日在安理會巴以問題公開會上發言時表示，加薩衝突停火談判不能沒有限期，拯救生命刻不容緩，緩解人道...

哈瑪斯領袖遭以色列關押9個月逝世 傳慘遭虐待、剝奪醫療權利

巴勒斯坦被囚者事務委員會今天指出，武裝組織哈瑪斯於約旦河西岸（West Bank）的領袖阿布阿拉（Mustafa Muh...

促以停火 拜登、賀錦麗分別與內唐亞胡會面

拜登總統25日在白宮會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，並與可望代表民主黨問鼎2024年大選...

以軍深入加薩南部！戰車開入拉法作戰 發現以色列人質遺體

以色列總理內唐亞胡告訴美國國會議員，他正積極投入營救人質工作。數小時後，以軍就深入加薩走廊南部城市汗尤尼斯東側的部分城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。