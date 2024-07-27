為在當地「強力作戰」 以色列要求加薩南部城市民眾撤離

以色列軍方今天發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區，好讓以軍能在當地進行「強力作戰」。

路透社報導，這場戰鬥凸顯以色列國防軍（IDF）面對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子的不斷抵抗，仍難以將其消滅。自從統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發以軍入侵加薩後，雙方戰鬥已持續9個多月。

以軍昨天表示，其部隊在汗尤尼斯（Khan Younis）與巴勒斯坦戰士交戰，摧毀對方數條地道和其他基礎設施。以色列尋求壓制持續發射迫擊砲攻擊其部隊的哈瑪斯武裝小隊。

根據加薩走廊衛生部說法，加薩已有3萬9000多人死於以色列的襲擊，但這個數字並未區分戰鬥和非戰鬥人員。

以色列官員則估計，已有約1萬4000名武裝團體戰士遭以軍擊斃或俘虜，包括來自哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織。在戰爭之初，以方預計這類武裝分子總數有2萬5000多名。

以色列軍方今天表示，這次撤離要求是透過多種媒介通知民眾，以降低平民所面臨的危險。