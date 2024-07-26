哈瑪斯領袖遭以色列關押9個月逝世 傳慘遭虐待、剝奪醫療權利
巴勒斯坦被囚者事務委員會今天指出，武裝組織哈瑪斯於約旦河西岸（West Bank）的領袖阿布阿拉（Mustafa MuhammadAbu Ara）因健康惡化，在被以色列關押期間離世。
路透社報導，巴勒斯坦被囚者事務委員會（Palestinian Commission of Detainees Affairs）透過聲明表示，63歲的阿布阿拉從以色列南部拉蒙監獄（Ramon jail）轉移到一間醫院後逝世。
聲明寫道:「他遭到逮捕之前，本身就患有嚴重的健康問題，且需要密集的後續醫療追蹤。然而，從被捕那一刻起，阿布阿拉就跟所有囚犯一樣，面臨前所未見的罪名指控。」
巴勒斯坦被囚者事務委員會還提到，阿布阿拉在去年10月被捕，之後他慘遭虐待，並被剝奪醫療救治的權利。以色列當局則沒有立即發表評論。
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日爆發戰爭，迄今這場衝突已持續9個多月。
巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian PrisonersAssociation）上個月曾指出，從去年10月以哈戰爭爆發以來，至少有18名巴勒斯坦人在被以色列關押期間喪命。
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