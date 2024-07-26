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哈瑪斯領袖遭以色列關押9個月逝世 傳慘遭虐待、剝奪醫療權利

中央社／ 加薩走廊26日綜合外電報導
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日爆發戰爭，迄今這場衝突已持續9個多月。 路透社
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日爆發戰爭，迄今這場衝突已持續9個多月。 路透社

巴勒斯坦被囚者事務委員會今天指出，武裝組織哈瑪斯於約旦河西岸（West Bank）的領袖阿布阿拉（Mustafa MuhammadAbu Ara）因健康惡化，在被以色列關押期間離世。

路透社報導，巴勒斯坦被囚者事務委員會（Palestinian Commission of Detainees Affairs）透過聲明表示，63歲的阿布阿拉從以色列南部拉蒙監獄（Ramon jail）轉移到一間醫院後逝世。

聲明寫道:「他遭到逮捕之前，本身就患有嚴重的健康問題，且需要密集的後續醫療追蹤。然而，從被捕那一刻起，阿布阿拉就跟所有囚犯一樣，面臨前所未見的罪名指控。」

巴勒斯坦被囚者事務委員會還提到，阿布阿拉在去年10月被捕，之後他慘遭虐待，並被剝奪醫療救治的權利。以色列當局則沒有立即發表評論。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日爆發戰爭，迄今這場衝突已持續9個多月。

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian PrisonersAssociation）上個月曾指出，從去年10月以哈戰爭爆發以來，至少有18名巴勒斯坦人在被以色列關押期間喪命。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭 監獄

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