手撫家門鑰匙問蒼天 加薩人：現在要去哪裡？

去年10月初爆發的以哈戰爭延燒至今，以軍近日對加薩南部近埃及邊境的拉法地區升高轟炸和作戰行為。被以軍下令撤離的巴勒斯坦人手撫祖父1948年留下的家門鑰匙，淚眼呢喃道：「現在要去哪裡？」

埃及「金字塔報」（Al Ahram）採訪報導，原屬巴勒斯坦自治政府（PA）員工的諾法爾（Hassan Nofal）在去年10月以哈戰爭爆發後，帶著妻兒逃離在加薩北部賈巴利亞市（Jabalia）的家。他們先往中心城鎮遷移，後又被通知去加薩最南的城市拉法。以色列今年5月宣布發動地面攻擊時，他們不得不逃往汗尤尼斯（Khan Younis）避難。

諾法爾的身上掛著兩把鑰匙。一把是祖父在1948年以色列建國初期，被以軍驅逐時留下來的家門鑰匙，深具「回家」的象徵意義。另一把是諾法爾自己位於賈巴利亞的家門鑰匙。

諾法爾對採訪記者說，他告訴自己不要讓家門鑰匙像祖父留下來的鑰匙一樣，成為僅存紀念價值的傳家寶。

對於在1948年以色列建國戰爭期間逃亡的巴勒斯坦人後裔來說，這些「舊鑰匙」是珍貴的象徵性財產。多數加薩人身上都掛著他們祖父輩交付的家門鑰匙，等著在未來某一天可以重返家園。

許多加薩人現在很擔心，像祖父輩那樣逃難後無法返家的歷史會再度重演。以色列政府不曾點頭讓他們那些經歷「大災難」逃亡的祖輩們返回家園。

巴勒斯坦人「大災難」（阿語稱「納克巴」（Nakbah））發生在1948年以色列建國期間。近70萬巴勒斯坦阿拉伯人不斷被以色列政府驅趕出原居住的巴勒斯坦地區。大災難事件不僅使巴勒斯坦人的族群支離破碎，原有的土地範圍也僅剩加薩走廊和約旦河西岸。

9個多月來，諾法爾和家人已4次在加薩走廊來回遷徙，躲避被以色列軍隊攻擊的命運。

諾法爾說：「我必須回到我的家……我想留在加薩，和我的妻子和孩子們一起回到我們原來的家。」

然而，加薩全境許多房屋都被完全摧毀或嚴重損壞。報導說，聯合國5月的衛星分析顯示，加薩走廊景象荒涼，約有55%的建築物僅剩一片瓦礫，毫無居住可能性。

原本住在加薩走廊的巴勒斯坦人有230萬。在以色列自去年10月起持續強烈轟擊進攻下，190萬人被迫流離失所，喪生平民高達3萬8000人，多數是婦女和兒童。

諾法爾說，每次遷徙都是一次新的身心折磨。在未知前方道路通往何處，也不確定是否安全的情況下，他們一家大小拖著破爛不堪的行囊和疲憊的身軀，和其他相同遭遇的巴勒斯坦家庭一起擠進臨時避難營地。

最近一次逃亡是在以色列下令要求撤離汗尤尼斯東部地區後，搬進以色列宣稱的「人道安全區」。安全區內的帳篷大多只能用塑膠布和毯子撐在棍子上，不僅有隨時倒塌的風險，而且環境惡劣。

帳篷內沒有衛生設備，許多家庭都住在露天污水池旁，沒有潔淨的飲用水，也沒有人道援助。以色列還繼續對「安全區」發動空襲，造成數名難民身亡。

諾法爾說，離開賈巴利亞家的第一步最困難。當他帶著家人衝出家門時，只能帶上兩串家門鑰匙和一些重要物品，包括房屋權狀和孩子們的相簿。但後來為了在冬天生火取暖，這些紙張都被燒了。

諾法爾抓著手上的鑰匙對採訪記者說，祖父的家門鑰匙象徵「安全、穩定、自由」。他不惋惜失去的財物；但要透過「家門鑰匙」來防止記憶被抹滅，只是他現在不知道要再搬去哪裡了。