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會晤以色列總統 義總理：續支持美國調解加薩衝突

中央社／ 羅馬25日專電

加薩戰火未歇，義大利總理梅洛尼今天會晤以色列總統赫佐格，呼籲透過實現「兩國方案」，儘快達成停火與人質獲釋目標。在美中競相調解中東事務之際，她表示「義大利將繼續支持美國的調解努力」。

美中近日接連出手調解中東事務，似有互別苗頭之意。中國邀集巴勒斯坦的哈瑪斯（Hamas）、法塔組織（Fatah）等14個派系聚集，在23日簽署「北京宣言」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在美國訪問，他24日赴美國國會發表演說，25日前往白宮拜會總統拜登（Joe Biden），以及將代表民主黨參選總統的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

中國外交部今天宣布，梅洛尼27到31日將訪問中國。梅洛尼在訪中前夕，不避諱在中東事務上表態，義大利將持續支持美國的調解努力。

義大利總理府今天發布新聞稿指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）在總理府會晤赫佐格（IsaacHerzog），梅洛尼重申義大利與以色列的密切關係，強烈譴責伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的恐怖主義。

梅洛尼說，義大利將持續致力緩解區域緊張局勢，義大利特遣部隊作為聯合國黎巴嫩任務（UNIFIL）的一部分，在黎巴嫩邊境扮演重要角色。義大利對於加薩走廊的人道狀況，將保持高度關注。

梅洛尼認為，應儘快透過努力實現「兩國方案」（two-state solution），達成停火及人質獲釋目標。梅洛尼保證，義大利將繼續支持美國的調解努力，並以「送食物到加薩」（Food for Gaza）計畫向巴勒斯坦人民提供人道援助。

梅洛尼 美國 義大利

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