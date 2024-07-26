賀錦麗籲以色列速完成停火協議 不會對加薩苦難沈默

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩的戰火持續。多次為巴勒斯坦人民發聲的美國副總統賀錦麗今天與以色列總理尼坦雅胡會面。會後她說，不會對加薩人民的苦難麻木，不會保持沈默。

賀錦麗（Kamala Harris）今天在白宮與來訪美國的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。會後賀錦麗單獨對媒體發表約5分鐘的談話指出，她告訴尼坦雅胡，儘速完成美國總統拜登（Joe Biden）推動的停火協議。

賀錦麗說，「該是結束這場戰爭的時候了」，同時要能確保以色列的安全，所有被哈瑪斯（Hamas）綁架的人質都獲釋，結束加薩（Gaza）巴勒斯坦人的苦難，巴勒斯坦人民應能夠行使他們的自由、尊嚴和自決的權利。

「協議的談判過程已經有了令人鼓舞的進展，正如我剛才告訴尼坦雅胡總理的，現在是時候該完成這項協議了。」賀錦麗說。

以色列統計，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列時殺害來自41個國家的1200人，包括39名美國人，帶走255名人質。以色列為救出人質、剿滅哈瑪斯，全面攻擊加薩，至今救出135名人質，包括獲釋的7人。戰爭也造成約4萬名巴勒斯坦人死亡。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）今天在記者會指出，停火協議的談判接近達成協議的階段，但是仍有差距，雙方都需要妥協，需要再協調、努力。

賀錦麗說，在拜登的努力下，目前在協商停火協議、及人質釋放協議。根據第一階段的停火協議，雙方將全面停火，且以色列軍隊將撤出加薩人口密集的地區，第二階段以色列將全面撤出加薩，並永久終止雙方的敵意。

賀錦麗表示，她告訴尼坦雅胡，加薩有250萬人面臨飢荒危機，過去9個月發生在加薩的事是毀滅性的，「孩童遇害、絕望而飢餓的人民逃難、一再流離失所。這些悲劇，我們不能視而不見，不能對苦難麻木，我也不會保持沈默」。