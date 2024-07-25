快訊

凱米颱風尾…晚餐煮一半驚覺雙腳泡水 彰化大淹水二林市區水位上升中

凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

以軍深入加薩南部！戰車開入拉法作戰 發現以色列人質遺體

中央社／ 開羅25日綜合外電報導
以色列軍方持續在拉法活動。 歐新社資料照
以色列軍方持續在拉法活動。 歐新社資料照

以色列總理內唐亞胡告訴美國國會議員，他正積極投入營救人質工作。數小時後，以軍就深入加薩走廊南部城市汗尤尼斯東側的部分城鎮。

法新社報導，近日戰鬥聚焦巴尼蘇海拉（BaniSuhaila）、桑納（Al-Zanna）、卡拉拉（Al-Karara）等汗尤尼斯（Khan Younis）東側城鎮。以色列軍方昨天表示，在當地發現自從巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列以來，就被挾持到加薩的人質的遺體。

巴勒斯坦衛生官員表示，以軍戰車和空中攻擊造成這些城鎮數人受傷，而汗尤尼斯以東遭到空襲，則造成4人喪生。

居民和醫務人員表示，以軍升高對加薩南部埃及邊境附近的拉法（Rafah）數個地區進行轟炸，戰車在拉法北部、西部和中心區作戰。今天稍早也有數名巴勒斯坦人受傷。

以色列軍方表示，繼續在拉法活動、擊斃兩名好戰分子的同時，在汗尤尼斯作戰的部隊殲滅了數十名好戰分子，摧毀約50座軍事基礎設施。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會演說時表示，他的政府正積極投入營救仍然遭到挾持的人質，有信心任務將會成功。

人質 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 尼斯 巴勒斯坦 美國

延伸閱讀

以色列總理在美國國會演講 裴洛西：史上最糟糕的一次

川普：將在佛州莊園和以色列總理會面

網傳高雄嘉新陸橋出現大量戰車 少校營輔導長回應了

報復以色列空襲加薩 葉門青年運動攻擊紅海油輪

相關新聞

以軍深入加薩南部！戰車開入拉法作戰 發現以色列人質遺體

以色列總理內唐亞胡告訴美國國會議員，他正積極投入營救人質工作。數小時後，以軍就深入加薩走廊南部城市汗尤尼斯東側的部分城...

獲救的中以混血兒現身美國國會 全場起立鼓掌

遭巴勒斯坦好戰分子哈瑪斯組織(Hamas)劫持的中國和以色列混血女性諾亞．阿加瑪尼(Noa Argamani)，24日現...

澳洲外長：對7名以色列人及一青年團體實施制裁

澳洲政府今宣布，對參與襲擊約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦人的7名以色列人及一青年團體實施制裁。這是澳洲政府首次...

衛生設施毀損嚴重 馬斯克稱星鏈服務已在加薩醫院啟動

馬斯克表示，在以色列和阿拉伯聯合大公國的支持下，星鏈衛星服務已在加薩地帶的一家醫院啟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。