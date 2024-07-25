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澳洲外長：對7名以色列人及一青年團體實施制裁

中央社／ 雪梨25日專電
澳洲外交部長黃英賢。歐新社
澳洲外交部長黃英賢。歐新社

澳洲政府今宣布，對參與襲擊約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦人的7名以色列人及一青年團體實施制裁。這是澳洲政府首次對在西岸活動的以色列人採取制裁措施。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，對這7名以色列人實施金融制裁及旅遊禁令，並對一實體實施金融制裁，因其參與針對約旦河西岸定居點巴勒斯坦人的暴力行為。

黃英賢指出，被制裁的個人參與了對巴勒斯坦人的暴力襲擊，包括毆打、性侵、酷刑等，導致嚴重傷害甚至死亡。遭制裁的實體是一個青年團體，其煽動並實施對巴勒斯坦社群的暴力行為。

黃英賢說：「艾班尼斯（Anthony Albanese）政府堅定認為，根據國際法，以色列對巴勒斯坦領土和定居點的佔領是非法的，這構成和平的重大障礙。」

黃英賢呼籲以色列追究暴力肇事者責任，並停止其正在定居點進行的行動，「這些行動只會加劇緊張局勢，破壞兩國解決方案的前景。」

以色列 巴勒斯坦 澳洲

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