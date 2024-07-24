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衛生設施毀損嚴重 馬斯克稱星鏈服務已在加薩醫院啟動

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馬斯克。路透社
馬斯克。路透社

（德國之聲中文網）馬斯克表示，在以色列和阿拉伯聯合大公國的支持下，星鏈衛星服務已在加薩地帶的一家醫院啟動。

「以色列和阿拉伯聯合大公國的支持下，星鏈已經在加薩的一家醫院啟動了。」馬斯克在X平台上宣布。

5個多月前，以色列政府批准星鏈在加薩南部城市拉法的醫院使用。

星鏈是馬斯克的SpaceX公司擁有的低地球軌道衛星網絡，可以為偏遠地區或正常通信基礎設施被破壞的地區提供網路。

阿聯酋表示，高速網路有助於通過實時視訊通話提供潛在的醫療救治咨詢。阿聯酋外交部長感謝馬斯克支持加薩的阿聯酋野戰醫院。

加薩衛生設施毀損嚴重

在超過9個月的戰爭中，巴勒斯坦飛地加薩的許多衛生設施被摧毀。

哈瑪斯於10月7日在以色列南部發動暴力襲擊後，以色列發起了加薩戰事。

哈瑪斯被歐盟、美國、德國及其他若干國家認定為恐怖組織。在10月7日的襲擊中，殺害了1200人並劫持了超過250名人質。目前，該組織仍扣押約120名人質。

根據哈瑪斯控制的加薩衛生當局的數據，以色列的軍事進攻已造成超過39000名巴勒斯坦人死亡。

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