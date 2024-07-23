哈瑪斯與巴勒斯坦各派系簽民族團結宣言 以色列不滿

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天宣布，已和敵對的法塔組織與其他巴勒斯坦團體在北京簽訂協議，將一起為「民族團結」努力。以色列則抨擊法塔組織與哈瑪斯簽署這份宣言。

法新社報導，中國外交部長王毅表示，與會的哈瑪斯（Hamas）高階成員馬祖克（Musa Abu Marzuk）、法塔組織（Fatah）代表艾勞爾（Mahmud al-Aloul）和其他12個巴勒斯坦組織代表，皆同意組建「臨時民族和解政府」，來治理以哈戰後的加薩走廊（GazaStrip）。

去年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭，雙方交火不斷、戰況未見趨緩。中國試圖扮演居中協調的角色，但哈瑪斯與法塔組織的激烈對峙使情勢更加複雜。

哈瑪斯在2006年巴勒斯坦選舉中大勝，後與法塔組織爆發衝突、將其逐出加薩，自此控制加薩走廊。法塔組織則退居並治理約旦河西岸（West Bank）部分地區。雙方自此對立，政治分歧長期未獲解決。

儘管雙方曾多次尋求和解，但均以失敗告終。以哈戰爭也讓法塔組織所處的約旦河西岸暴力事件激增，催促哈瑪斯和法塔組織和解的呼聲越來越高。

王毅在今天會後說，巴勒斯坦各方勢力皆表示願意努力達成和解。

在各派系簽署「關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言」之後，王毅表示，整場會議最突出亮點是同意圍繞加薩戰後治理、組建臨時民族和解政府。他也說，「和解（雖）是巴勒斯坦各派內部事務，同時離不開國際社會支持。」

王毅還說，中國樂意「為維護中東地區和平穩定發揮建設性作用」。

宣言簽署之後，以色列隨即抨擊巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所屬的法塔組織。

以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）在社群平台X寫道：「哈瑪斯與法塔在中國簽署戰後共同控制加薩的協議。阿巴斯不拒絕恐怖主義，反而擁抱哈瑪斯殺人犯和強暴犯，露出他的真面目。」

「這份協議在現實情況下不會成真，因為哈瑪斯的統治會被徹底擊垮，而阿巴斯只會遠遠看著加薩。」

中國歷來對巴勒斯坦建國一事多有同情，並大力支持以「兩國方案」解決以色列和巴勒斯坦的衝突。