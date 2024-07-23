法案列UN援巴機構為恐怖組織 以色列國會一讀

以色列有意立法將聯合國對巴勒斯坦的主要救濟機構為恐怖組織並斷絕關係，國會今天完成相關法案一讀。

路透社報導，以色列領導層先前指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）合作，如今國會推動相關表決，進一步對這個援助機構施壓。

根據以色列國會資訊服務處的說法，國會今天完成相關法案一讀，接下來將送到外交事務與國防委員會進一步審議，然後交由二讀、三讀後立法。

UNRWA在加薩走廊（Gaza Strip）、約旦河西岸（West Bank）、約旦、黎巴嫩和敘利亞，為數以百萬計的巴勒斯坦人提供教育、醫療和其他援助。UNRWA長久以來與以色列關係緊繃，在以哈戰爭開打後，雙方關係急遽惡化，以色列甚至多次呼籲解散UNRWA。

UNRWA發言人圖瑪（Juliette Touma）說：「這是（以色列）又一次大動作試圖解散這個機構。這種做法在聯合國史上前所未聞。」

以色列先前表示，數百名UNRWA員工是哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）等恐怖組織的成員，但以色列尚未向聯合國指定的審查單位提出證據。