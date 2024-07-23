以色列續轟真主黨 恐與伊朗全面對抗

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列不只對加薩走廊狂轟濫炸，還將戰火擴散到黎巴嫩邊境！兩國從去年10月開始爆發超過7千場攻擊，但多數都是黎巴嫩被以色列大幅轟炸，已經造成至少9萬黎巴嫩人流離失所。外界擔心，下一個爆發大規模衝突的地方就是以色列與真主黨，而這也形同以色列與伊朗的全面對抗。

15萬人流離失所

根據《英國廣播公司》報導，以色列與黎巴嫩真主黨在兩國邊境持續爆發衝突，據聯合國統計已經造成至少9萬名黎巴嫩人無家可歸、約1百位名平民、366個真主黨武裝分子死亡；以方也有約6萬人被迫放棄家園，約有10位平民因真主黨攻擊而死亡。以黎邊境共有7491場攻擊，其中以色列發動的次數約真主黨的5倍。

這也造成以黎邊境有6成社區遭到損害，光是7月10日（最近統計）就有超過3200棟建築物遭到轟炸毀損。這讓很多當地民眾回想起2006年以色列與真主黨交戰的場景，但如今以軍裝備更精良，因此這次造成的損害規模會更大，讓水與電等基礎設幾乎都受到損害，生活更艱困。

不過以色列也有超過1千棟建築物遭到損毀，美國也曾試圖協調，要求真主黨從邊境撤退一段距離，避免以色列軍隊轟炸到黎巴嫩平民，但遭真主黨拒絕；真主黨領導人拉斯納拉指控以色列軍隊持續攻擊平民，將會讓真主黨軍隊瞄準新目標進行報復。

與伊朗全面對抗

《半島電視台》提到，以色列總理納坦雅胡即將訪美，還要在國會發表演說，雖然美國與以色列內部都有施壓他停火的聲音，但納坦雅胡目前看來仍未屈服。

由於真主黨、哈瑪斯都是伊朗在中東暗中扶持的軍事組織，而以色列近日又因為首次本土被葉門胡塞叛軍攻擊，因此也以大規模轟炸回敬。外界擔心在以哈戰稱仍無停火希望，以色列又與多方衝突下，戰事恐波及整個中東，甚至演變成以色列與伊朗附隨組織全面對抗。

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