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義大利奧地利：歐盟必須重訂敘利亞政策

中央社／ 羅馬22日專電

義大利奧地利政府今天發表共同聲明指出，隨著全球關注加薩衝突與俄烏戰爭，敘利亞問題在歐盟外交議程中遭邊緣化，這是「戰略錯誤」，歐盟對敘利亞的政策布局已過時，必須儘快更新。

義大利外交部今天公布與奧地利政府的聯合聲明，聲明表示，雖然歐盟是敘利亞人道救援最主要來源，從危機爆發迄今已提供330億歐元捐款，但敘利亞人民處境仍十分悲慘。敘利亞是世界上難民最大來源，境內外的流離失所者多達1380萬人。

根據聲明，敘利亞難民成為人口販子牟取暴利的受害者，影響跨越邊境，從中東延伸到義大利、奧地利和歐洲各地區。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）在俄羅斯、伊朗支持下逐漸鞏固政權，不僅重新控制70%國土，也已獲接納加入阿拉伯聯盟。

聲明認為，歐盟對敘利亞的戰略目標已過時，跟不上當地局勢變化。歐盟2017年對敘利亞設定政策目標，自此未曾更新。

聲明強調，在重新思考敘利亞戰略時，應聚焦幾大問題，包括如何確保敘利亞人民的經濟前景，不必再有難民冒險前往歐洲，且能創造敘利亞難民重返家園的條件。歐盟對敘利亞軍政府的制裁，應避免懲罰一般民眾。

義、奧聲明主張，為了實踐民主與人權等目標，當前迫切需要重啟敘利亞統治者與反對派之間的對話，呼籲阿塞德政權在和解過程展現彈性，讓敘利亞重回正軌。

聲明指出，義、奧偕同克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、希臘、斯洛伐克、斯洛維尼亞等國外長，共同籲請歐盟重新審視對敘利亞的戰略，採取更積極的政策，提高歐盟的政治影響力與人道救援效能，讓敘利亞難民得以安全、自願、有尊嚴地返國。

聲明表示，在敘利亞與鄰國局勢持續惡化下，維持現狀不是選項，歐盟必須將敘利亞列為議程的「絕對優先事項」，如果不這樣做，對敘利亞平民、區域鄰國、地中海夥伴，以及最終對整個歐洲來說，都將會是災難性的結果。

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