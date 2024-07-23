以色列攻擊加薩走廊南部 衛生當局：已有70人亡

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列稍早對加薩走廊南部甘尤尼斯地區發動的攻勢已造成70人死亡、逾200人受傷，但法新社無法立即查證該數據。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日向以色列南部發動史無前例的襲擊，以哈戰爭就此爆發，這場戰事至今已打了超過9個月。

加薩走廊（Gaza Strip）衛生部透過聲明指出：「由於以色列占領軍從今天凌晨至今對甘尤尼斯（KhanYunis）地區發動襲擊和屠殺，已有70人殉難、超過200人受傷。」

法新社詢問以色列軍方，但以軍並未就前述傷亡數據發表評論。

但以色列軍方的聲明表示，以軍的戰機和戰車「打擊並消滅了這個地區的恐怖分子」。

聲明提到，以軍鎖定位於甘尤尼斯的「30多個恐怖分子基礎設施」地點。

同時，以色列戰機也打擊了哈瑪斯武裝分子使用的武器儲存設施、瞭望哨等建物。