以色列對加薩南部發布新疏散令後 16名巴人死於攻擊

加薩走廊衛生官員今天表示，以色列對加薩南部城市汗尤尼斯以東地區發動攻擊，至少造成16名巴勒斯坦人喪生。不久前以色列才以當地再度發動攻擊為由，發布新的疏散令。

路透社報導，以色列軍方也為了疏散令而調整位於汗尤尼斯（Khan Younis）西方的馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區邊界，好讓平民遠離交戰區域。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生官員表示，以色列戰車砲擊位於甘尤尼斯東方的市鎮巴尼蘇海拉（Bani Suhaila），至少造成16人喪生。另有消息人士指出，當地也遭到空襲。

根據以色列軍方聲明，新疏散令是基於巴勒斯坦方面再度發動攻擊，包括從以軍鎖定的汗尤尼斯以東地區發射火箭。

巴勒斯坦人則透露，這波疏散令不包括醫療機構。

巴勒斯坦人、聯合國（UN）和國際救濟組織均曾表示，加薩走廊已無安全之地。就連在馬瓦希人道專區，本月稍早已有數十名巴勒斯坦人死於不同幾場以色列攻擊。

以色列聲稱，這些攻擊的目標是武裝分子，包括一些哈馬斯最高階軍事領袖。巴勒斯坦官員則稱以方說法不實，只是為了替自身攻擊行動辯解。