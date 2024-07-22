報復以軍攻擊 真主黨用火箭與無人機轟以色列

黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）表示，他們今天對以色列發射多管火箭和無人機攻擊，報復以色列軍方攻擊真主黨的武器儲存設施。

法新社報導，以色列軍方先前表示於昨晚到今天徹夜打擊黎巴嫩南部2處含有火箭等諸多武器的真主黨武器儲存設施；據黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）報導，以軍的徹夜攻擊造成6人受傷。

由伊朗支持的真主黨是巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）的盟友。作為對以軍報復，真主黨在聲明中表示，他們今天以多管火箭和無人機鎖定以色列北部的2個軍事基地反擊。據以色列當局稱，這次攻擊造成18名士兵、13名平民喪生。

自10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊並引發以軍對加薩用兵以來，真主黨為支持哈瑪斯，幾乎每天都與以軍交火相互攻擊對方境內。法新社統計自去年10月以來黎巴嫩方面已至少518人死亡，大多數為武裝分子，但也也包括至少平民104人喪生。