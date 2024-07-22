快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

報復以軍攻擊 真主黨用火箭與無人機轟以色列

中央社／ 貝魯特21日綜合外電報導
黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）表示，他們今天對以色列發射多管火箭和無人機攻擊，報復以色列軍方攻擊真主黨的武器儲存設施。路透
黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）表示，他們今天對以色列發射多管火箭和無人機攻擊，報復以色列軍方攻擊真主黨的武器儲存設施。路透

黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）表示，他們今天對以色列發射多管火箭和無人機攻擊，報復以色列軍方攻擊真主黨的武器儲存設施。

法新社報導，以色列軍方先前表示於昨晚到今天徹夜打擊黎巴嫩南部2處含有火箭等諸多武器的真主黨武器儲存設施；據黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）報導，以軍的徹夜攻擊造成6人受傷。

由伊朗支持的真主黨是巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）的盟友。作為對以軍報復，真主黨在聲明中表示，他們今天以多管火箭和無人機鎖定以色列北部的2個軍事基地反擊。據以色列當局稱，這次攻擊造成18名士兵、13名平民喪生。

自10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊並引發以軍對加薩用兵以來，真主黨為支持哈瑪斯，幾乎每天都與以軍交火相互攻擊對方境內。法新社統計自去年10月以來黎巴嫩方面已至少518人死亡，大多數為武裝分子，但也也包括至少平民104人喪生。

以色列 哈瑪斯 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

停火協議觸礁之際…以色列空襲加薩走廊 至少60死

美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

巴勒斯坦哈瑪斯與法塔2大派系擬赴北京會談？ 陸外交部說話了

相關新聞

報復以軍攻擊 真主黨用火箭與無人機轟以色列

黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）表示，他們今天對以色列發射多管火箭和無人機攻擊，報復以色列軍方攻擊真主黨的武器儲存設...

以色列對加薩南部發布新疏散令後 16名巴人死於攻擊

加薩走廊衛生官員今天表示，以色列對加薩南部城市汗尤尼斯以東地區發動攻擊，至少造成16名巴勒斯坦人喪生。不久前以色列才以當...

以色列佔領17年 加薩百萬人恐陷入「連續性創傷」

親人死亡、房屋炸毀、自己受傷截肢，輾轉逃過不同庇護所，但一無所有的生活裡沒有糧食、醫藥和穩定燈光，只有擺脫不了的轟炸聲。加薩戰事爆發9個月以來，加薩已有約190萬人流離失所，成年人在如此緊迫壓力下多數瀕臨崩潰，同等巨大的創傷，也正毫不留情地壓垮他們的孩子——亦即加薩上百萬的未成年人。

以色列空襲葉門 至少3死87傷

路透報導，以色列廿日出動Ｆ—十五戰機空襲葉門荷台達，擊中石油貯存設施和電廠，引發大火，造成至少三人死亡、八十七人受傷。這...

以色列、葉門 緊張升高

為報復葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列20日派遣戰機襲擊葉門紅海...

以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

以色列不只跟哈瑪斯、真主黨開戰，近日還對葉門叛軍動手了！以色列近日對葉門的胡塞叛軍進行大規模轟炸，由於近日以色列因軍方人員疏忽，造成特拉維夫被轟炸…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。