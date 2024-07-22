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以色列總理訪美期間 挺巴團體計劃示威

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

反對以色列在加薩戰爭及美國力挺以色列的活動人士，計劃在24日以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪美時，前往國會山莊前示威。

路透社報導，美國警方預計屆時會有大量示威者，正安排加碼維安措施，但警方稱目前尚未接獲具體的威脅情資。

尼坦雅胡這週將在華府，24日將赴參、眾兩院聯席會議發表演說，也預計與美國總統拜登會面。

美國國內親巴勒斯坦人的團體及大學生，過去幾個月抗議美國在以哈戰爭裡支持以色列。據哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部表示，這場戰爭已造成至少3萬8983人罹難，幾乎加薩全部230萬人口流離失所，並引發飢餓危機。

拜登近期已在支持以哈之間停火談判，但仍持續提供以色列軍事支持。

在哈瑪斯武裝分子去年10月7日發動襲擊後展開對哈瑪斯的軍事行動。按以國官方的數據，哈瑪斯襲擊造成1200人死亡，擄走約250人作人質。

預計這週會有多個團體組成的聯盟參與在華府的示威，其中包括「即刻止戰並終結種族主義」（ANSWER）、女性為主的和平與人權團體「粉紅代碼」（CodePink）、「巴勒斯坦裔美國人社區中心」（Palestinian American Community Center）及「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）等。

以色列 哈瑪斯 美國

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