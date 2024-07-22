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以色列空襲葉門 至少3死87傷

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
葉門港市荷台達廿日遭以色列戰機空襲，冒出大火濃煙。（美聯社）
葉門港市荷台達廿日遭以色列戰機空襲，冒出大火濃煙。（美聯社）

路透報導，以色列廿日出動Ｆ—十五戰機空襲葉門荷台達，擊中石油貯存設施和電廠，引發大火，造成至少三人死亡、八十七人受傷。這次攻擊是在報復伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」日前以無人機襲擊以國特拉維夫造成一死，也是以哈戰爭以來以色列首度攻擊葉門。

青年運動旗下馬西拉電視台引述衛生部門報導，荷台達港遭到以色列空襲，若干石油貯存機構與一座電廠遇襲發生大火，許多人受到嚴重燒傷。

當地民眾向路透表示，以色列密集空襲當地，爆炸聲傳遍整座城市，當地民防與消防單位極力撲滅擊火勢。

以軍發言人表示，距離以色列超過一千八百公里的荷台達港，被青年運動用來接收伊朗援助武器，而此次空襲是回應青年運動日前攻擊以色列特拉維夫。

青年運動十九日以伊朗製遠程無人機攻擊特拉維夫，造成一人死亡及四人受傷。以軍表示，青年運動攻擊以色列超過二百次，這次襲擊特拉維夫是首度造成以色列平民傷亡。

以色列在攻擊前已知會盟友，以軍稱這次攻擊葉門是由Ｆ—十五戰機執行，所有戰機已安全返回。以色列總理內唐亞胡呼籲國際加強對伊朗及其代理人的壓力，包括青年運動、哈瑪斯與真主黨，以確保國際貿易路線安全。

近幾個月，航經紅海的商船頻遭青年運動攻擊。青年運動說，他們主要攻擊以色列船隻或前往以色列的船隻，以表明支持巴勒斯坦。

青年運動表示將對以色列做出「有效回應」，毫不猶豫攻擊以色列重要目標。伊朗外交部發言人卡納尼也譴責以色列，警告此舉可能導致地區緊張升高與戰火蔓延。真主黨譴責以色列攻擊葉門是「愚蠢的一步」。

以色列 運動 青年

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