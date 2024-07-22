以色列、葉門 緊張升高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

為報復葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列20日派遣戰機襲擊葉門紅海港口城市荷台達（Hodeida），青年運動組織21日又對以色列港口都市艾拉特（Eilat）發射數枚飛彈回敬，但遭攔截，引發各界關注以色列與葉門情勢。

以色列軍方表示，已派遣戰機攻擊青年運動組織在荷台達的「軍事目標」包括發電站、燃料儲存庫等，以色列總理內唐亞胡表示，該港是伊朗供應武器給青年運動組織的門戶。

分析指出，這是以色列首度宣告對約1,800公里外的葉門展開襲擊。青年運動組織上周以雷達難以偵測的新型無人機，攻擊台拉維夫，造成一死八傷，象徵該組織正在改變過去聚焦於攻擊紅海商船的策略，進一步升高緊張情勢。

青年運動組織旗下媒體表示，以色列的攻擊造成三人喪生、87人受傷。該組織21日也說，已向艾拉特發射數枚飛彈，並將繼續攻擊以色列和紅海商船。以色列則表示其空軍已攔截來自葉門的飛彈。

以色列 運動 青年

延伸閱讀

以色列軍方：擊落自葉門發射的地對地飛彈

以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

廣島悼原爆邀以拒俄爆雙標 3萬人請願促取消

加薩局勢緊張之際 以色列總理將赴美國會演說

相關新聞

以色列空襲葉門 至少3死87傷

路透報導，以色列廿日出動Ｆ—十五戰機空襲葉門荷台達，擊中石油貯存設施和電廠，引發大火，造成至少三人死亡、八十七人受傷。這...

以色列、葉門 緊張升高

為報復葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列20日派遣戰機襲擊葉門紅海...

以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

以色列不只跟哈瑪斯、真主黨開戰，近日還對葉門叛軍動手了！以色列近日對葉門的胡塞叛軍進行大規模轟炸，由於近日以色列因軍方人員疏忽，造成特拉維夫被轟炸…

加薩局勢緊張之際 以色列總理將赴美國會演說

以色列總理內唐亞胡24日即將在美國國會發表具里程碑意義的演說。目前，內唐亞胡正面臨各方施壓，要求他迅速就加薩戰爭與哈瑪斯...

以色列狂炸葉門港市陷火海！至少3死87傷 報復青年運動釀1死

路透報導，以色列20日出動F-15戰機空襲葉門荷台達港口（Hodeidah），擊中石油貯存設施和電廠引發大火，造成至少3...

國際法院：以色列長年強占巴領土

國際法院（ＩＣＪ）十九日公布不具拘束力的諮詢意見，指出五十七年來以色列非法占領巴勒斯坦領土，應立即終止在當地的屯墾，並撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。