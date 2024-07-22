以色列、葉門 緊張升高

為報復葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列20日派遣戰機襲擊葉門紅海港口城市荷台達（Hodeida），青年運動組織21日又對以色列港口都市艾拉特（Eilat）發射數枚飛彈回敬，但遭攔截，引發各界關注以色列與葉門情勢。

以色列軍方表示，已派遣戰機攻擊青年運動組織在荷台達的「軍事目標」包括發電站、燃料儲存庫等，以色列總理內唐亞胡表示，該港是伊朗供應武器給青年運動組織的門戶。

分析指出，這是以色列首度宣告對約1,800公里外的葉門展開襲擊。青年運動組織上周以雷達難以偵測的新型無人機，攻擊台拉維夫，造成一死八傷，象徵該組織正在改變過去聚焦於攻擊紅海商船的策略，進一步升高緊張情勢。

青年運動組織旗下媒體表示，以色列的攻擊造成三人喪生、87人受傷。該組織21日也說，已向艾拉特發射數枚飛彈，並將繼續攻擊以色列和紅海商船。以色列則表示其空軍已攔截來自葉門的飛彈。