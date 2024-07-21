以色列三地開戰！對葉門叛軍下手「大規模轟炸」 停戰仍陷僵局

以色列不只跟哈瑪斯、真主黨開戰，近日還對葉門叛軍動手了！以色列近日對葉門的胡塞叛軍進行大規模轟炸，由於近日以色列因軍方人員疏忽，造成特拉維夫被轟炸，讓以色列政府決定反擊。目前以哈衝突尚未看到停戰希望，美國、埃及與卡達等國持續協調，但以色列仍不願妥協。

胡塞首次炸到本土

根據《英國廣播公司》報導，以色列軍隊對紅海荷台達港的葉門叛軍基地進行大規模轟炸，以色列國防部長葛蘭特表示，這是要對胡塞叛軍近日對以色列的轟炸表示回應，盼胡塞叛軍不要再支持哈瑪斯。胡塞透過葉門地方新聞社回應，這是非常殘忍的攻擊，共造成3死、至少80人受傷。

自以哈戰爭爆發後，葉門叛軍就透過無人機與飛彈攻擊以色列與紅海商船，雖然英、美與法等國海軍在紅海攔截不少攻擊，但近9個月的騷擾還是造成兩艘貨輪遭到擊沉，許多商船也紛紛改道非洲好望角。葉門叛軍之前也有攻擊以色列，但都遭到以軍攔截，此次則是人為失誤，讓無人機成漏網之魚。

這也是以軍攔截掉上百架無人機與飛彈後，首次讓葉門叛軍攻擊到以色列本土。以色列總理內唐亞胡對此則表示，政府會不計一切代價進行自我防衛，但胡塞叛軍也堅持，以色列若繼續攻擊哈瑪斯，將會繼續攻擊紅海商船與以色列。

停戰談判仍陷僵局

以色列目前正與伊朗在中東主要暗助的3大武裝團體：哈瑪斯、真主黨與胡塞叛軍進行交戰，外界相當擔心戰火恐擴大到周圍國家。美國先前雖曾提出三階段停火方案，並由埃及與卡達協助調停，但以色列堅持要消滅哈瑪斯，讓以哈停戰談判遲遲沒有下文。

《半島電視台》提到，這也讓西班牙、以色列與挪威等國家宣布承認巴勒斯坦為國家，並呼籲以色列遵守「兩國方案」，讓巴勒斯坦獨立建國。但以色列背後仍有美國支持，並不願輕易妥協。

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