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加薩局勢緊張之際 以色列總理將赴美國會演說

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透
以色列總理內唐亞胡。路透

以色列總理內唐亞胡24日即將在美國國會發表具里程碑意義的演說。目前，內唐亞胡正面臨各方施壓，要求他迅速就加薩戰爭與哈瑪斯達成停火協議。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是以色列執政時間最長的總理，而他也將成為第一位4度在美國聯邦參眾兩院聯席會議上發表演說的外國領導人，打破他目前與英國前首相邱吉爾（WinstonChurchill）同為3次的紀錄。

但分析人士表示，自去年10月7日以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，以色列與其主要軍事和外交支持者美國關係即趨於緊繃，令人擔憂。

美國擔心的是加薩走廊（Gaza Strip）平民傷亡不斷增加將引發強烈反彈；內唐亞胡則是頭痛要如何營救遭哈瑪斯擄走的人質、平息家屬抗議聲浪。

美國總統拜登和部分以色列部會首長表示，透過卡達、埃及和美國斡旋人員談判，有可能達成協議。今年5月勾勒的計畫提出為期6週的停火，屆時一些以色列人質將與關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯進行交換。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，談判代表只差臨門一腳了。

哈瑪斯曾指控內唐亞胡試圖阻撓達成協議。布林肯表示，他希望能在內唐亞胡訪問華盛頓期間，「將協議帶過終點線」。

內唐亞胡與拜登之見的會面，目前尚未獲得證實。

以色列 哈瑪斯 美國

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