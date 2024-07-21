國際法院認定以非法占領巴領土 引發美方批評
針對聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）認定以色列「非法」占領巴勒斯坦領土，美國今天批評上述諮詢意見的「廣泛性」，並說這將導致解決衝突的努力更加複雜。
路透社報導，美國國務院發言人今天在電子郵件中表示：「我們已經明確表示，以色列政府支持的屯墾區計畫既不符合國際法，又阻礙和平事業。」
美國國務院還說：「然而，我們擔心（國際）法院諮詢意見的廣泛性，將使解決衝突的努力複雜化。」
設在荷蘭海牙的國際法院昨天表示，以色列占領巴勒斯坦領土和屯墾區屬非法行為，應盡速終止。這是以巴衝突爆發以來，國際法院最強有力的裁決。
美國國務院表示，國際法院有關以色列必須盡快撤出巴勒斯坦領土的諮詢意見，並不符合解決衝突的現有框架。
華府當局表示，這個框架把以色列安全需求納入考量，而巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列一事，凸顯了這方面的需求。根據以色列統計，哈瑪斯去年10月的攻擊造成1200人死亡，約250人遭擄為人質。
國際法院法官的諮詢意見並不具備法律約束力，但在國際法中具有一定分量，且有可能會削弱對以色列的支持。
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