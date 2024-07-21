以色列狂炸葉門港市陷火海！至少3死87傷 報復青年運動釀1死

親人死亡、房屋炸毀、自己受傷截肢，輾轉逃過不同庇護所，但一無所有的生活裡沒有糧食、醫藥和穩定燈光，只有擺脫不了的轟炸聲。加薩戰事爆發9個月以來，加薩已有約190萬人流離失所，成年人在如此緊迫壓力下多數瀕臨崩潰，同等巨大的創傷，也正毫不留情地壓垮他們的孩子——亦即加薩上百萬的未成年人。

2024-07-19 17:25