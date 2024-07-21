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以色列狂炸葉門港市陷火海！至少3死87傷 報復青年運動釀1死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列20日出動F-15戰機空襲葉門荷台達港口，擊中油輪與電廠造成大火，至少3死87傷。圖為油輪遇襲引發大火濃煙。美聯社
以色列20日出動F-15戰機空襲葉門荷台達港口，擊中油輪與電廠造成大火，至少3死87傷。圖為油輪遇襲引發大火濃煙。美聯社

路透報導，以色列20日出動F-15戰機空襲葉門荷台達港口（Hodeidah），擊中石油貯存設施和電廠引發大火，造成至少3人死亡與87人受傷，報復伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」日前以無人機襲擊以國首都特拉維夫。

青年運動旗下電視台馬西拉電視台（Al-Masirah TV）引述衛生部門報導，荷台達港口遭到以色列空襲，若干石油貯存機構與一座電廠遇襲發生大火，許多人受到嚴重燒傷。

荷台達民眾向路透表示，以色列密集空襲當地地區，爆炸聲響遍整座城市，馬西拉電視台也表示當地民防與消防單位極力撲滅擊中港口石油油輪的火勢。

以色列軍方發言人表示，荷台達被青年運動用作接收伊朗援助武器的管道，而此次空襲是回應青年運動日前攻擊以色列首都兼經濟重鎮特拉維夫。

青年運動19日以伊朗製遠程無人機攻擊特拉維夫，造成1人死亡及4人受傷。對此以色列軍方在這次攻擊後表示，「青年運動攻擊以色列超過200次，這次首度造成以色列平民傷亡，未來只要有需要將隨時發動攻擊」。

以色列 空襲 葉門

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