報復特拉維夫致命攻擊 以色列戰機襲葉門叛軍

中央社／ 葉門荷台達／耶路撒冷20日綜合外電報導

葉門什葉派激進團體青年運動叛軍無人機昨天攻擊以色列特拉維夫，造成一位平民喪生。以色列今天派戰鬥機襲擊青年運動掌控的紅海港巿荷台達，有至少80人受傷。

法新社報導，以方襲擊行動引發大火和濃煙。分析指出，這是以色列首度宣告對約1800公里外的阿拉伯半島最貧窮國家葉門展開襲擊。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）於攻擊行動後表示：「造成以色列平民流血得付出代價。」他並強調，「如果他們膽敢攻擊我們」，將會對伊朗支持的青年運動（Huthi）展開更多軍事行動。

他說：「中東各地都看著正在荷台達（Hodeida）引燃的這把火，其意義明確。」

攻擊行動數小時後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，以色列會「不擇手段保衛自己」。

他發表電視演說指出：「我要向以色列的敵人們傳達訊息：不要犯錯。我們會不擇手段保衛自己。傷害我們的人得為自己的侵略行徑付出高昂代價。」

以色列軍方表示，戰機今天對「青年運動恐怖政權的軍事目標」進行打擊。軍方在聲明中表示，以色列戰鬥噴射機襲擊荷台達港的軍事目標，「就近數月來以色列國所受的數百次攻擊作出回應」。

以色列襲擊行動在荷台達港區引發大火。青年運動的衛生部透過青年運動旗下媒體發布聲明指出，「造成80人受傷，他們大部分被嚴重燒傷」。聲明沒有提到人員死亡情況。

青年運動過去曾宣告對阿什杜德（Ashdod）、海法（Haifa）、埃拉特（Eilat）等以色列城巿進行攻擊，但是昨天對特拉維夫（Tel Aviv）的襲擊似乎是以色列備受外界稱道的防空系統首度遭到突破。

以色列 運動 青年

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