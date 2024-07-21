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國際法院：以色列長年強占巴領土

聯合報／ 記者張聲肇／綜合報導

國際法院（ＩＣＪ）十九日公布不具拘束力的諮詢意見，指出五十七年來以色列非法占領巴勒斯坦領土，應立即終止在當地的屯墾，並撤離所有墾民。以色列總理內唐亞胡隨即反駁稱，那是猶太人故土，該意見「一派胡言」。

ＩＣＪ這項空前的意見表明，以色列長年在占領區實施的政策，像在約旦河西岸及東耶路撒冷興建和擴大以色列屯墾區、使用當地自然資源、兼併並永久管制占領區，以及對當地巴勒斯坦人實施歧視政策等，均違反國際法。

該意見還明言，以色列對占領區並無主權，用武力強占違反國際法，也妨礙巴人自決權，其他國家不應支持以色列維持占領。以色列濫用的「占領地位」造成其非法存在巴勒斯坦占領區，必須盡快終結此一狀況。

該意見也呼籲聯合國大會和安理會考慮以明確手段或方式，終止以色列占領巴勒斯坦自治區。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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