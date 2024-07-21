聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際法院：以色列長年強占巴領土
國際法院（ＩＣＪ）十九日公布不具拘束力的諮詢意見，指出五十七年來以色列非法占領巴勒斯坦領土，應立即終止在當地的屯墾，並撤離所有墾民。以色列總理內唐亞胡隨即反駁稱，那是猶太人故土，該意見「一派胡言」。
ＩＣＪ這項空前的意見表明，以色列長年在占領區實施的政策，像在約旦河西岸及東耶路撒冷興建和擴大以色列屯墾區、使用當地自然資源、兼併並永久管制占領區，以及對當地巴勒斯坦人實施歧視政策等，均違反國際法。
該意見還明言，以色列對占領區並無主權，用武力強占違反國際法，也妨礙巴人自決權，其他國家不應支持以色列維持占領。以色列濫用的「占領地位」造成其非法存在巴勒斯坦占領區，必須盡快終結此一狀況。
該意見也呼籲聯合國大會和安理會考慮以明確手段或方式，終止以色列占領巴勒斯坦自治區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言